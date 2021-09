Lost in Random è ora disponibile per PC e console

Lost in Random, il nuovo action adventure sviluppato da Zoink e pubblicato da Electronic Arts, è finalmente disponibile per PC e console

Electronic Arts è conosciuta principalmente per i suoi grandi tripla A come ad esempio FIFA, Battlefield e Apex Legends, ma la compagnia è coinvolta anche in numerosi titoli più piccoli. Uno dei più interessanti degli ultimi tempi è sicuramente Lost in Random, un action adventure con elementi RPG in sviluppo da parte della software house Zoink.

Il titolo venne annunciato per la prima volta oltre due anni fa e ora sembra proprio che l’attesa sia finalmente finita. Da oggi infatti Lost in Random è finalmente disponibile sia per PC che per tutte le principali console.

Preparatevi ad immergervi nel regno della casualità con Lost in Random

Lost in Random ha come protagonista Even, una giovane ragazzina che viaggia per il regno di Random in cerca di sua sorella maggiore Odd. La protagonista si è sempre affidata ad Odd per riuscire a tirarsi fuori dalle situazioni più difficili, ma ora toccherà a lei prendere in mano le redini della situazione. Per fortuna però Even potrà contare sull’aiuto di Dicey, una sorta di dado vivente in grado di aiutarvi in molti modi durante i combattimenti con le strane creature del regno. Se volete saperne di più su questo affascinante titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al nostro speciale dedicato e all’ultima intervista rilasciata da Olov Redmalm, direttore creativo e sceneggiatore del gioco.

Lost in Random è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.