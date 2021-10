Lost in Random: canto da brivido per festeggiare Halloween!

Tramite comunicato stampa, Electronic Arts ha divulgato un inquietante video musicale di Lost in Random: un canto da brivido per festeggiare Halloween

Lo scorso settembre è stato un mese da urlo per quel che riguarda le uscite videoludiche. In pochissimi giorni sono usciti molti titoli rilevanti ed attesi dal pubblico, fra Tales of Arise, NBA 2K21 e Life is Strange: True Colors. Fra questi, abbiamo anche avuto il piacere di recensire Lost in Random che è riuscito a catturarci sin dalle prime ore di gioco, per portarci in un mondo oscuro e terrificante, seppur terribilmente affascinante. Nonostante un level design non proprio particolare e una schiera di missioni secondarie completamente dimenticabili, il titolo di Electronic Arts ha fatto decisamente breccia nei nostri cuori e speriamo che il brand sappia continuare ad espandersi come merita.

In occasione di Halloween, è stata proprio Electronic Arts, insieme a Zoink, a divulgare un terrificante video musicale dedicato al titolo. Il colorato cast di Lost in Random si è quindi nuovamente riunito per festeggiare la festa di Ognissanti, riportando in vita quell’atmosfera magica e i suoi regni misteriosi, perfetti per immergere i videogiocatori nei sentimenti spaventosi di questa festa. Tramite comunicato stampa, EA ci ha inviato proprio il video in questione, che trovate qua sotto.

It’s literally a town of two! Lost in Random festeggia Halloween con uno spaventoso video!

Lost in Random vi porta a vivere il viaggio di Even e il suo compagno Dicey, che partono per attraversare i misteriosi sei regni di Alea, affrontare i servi della regina cattiva e trovare la sorella di Even, Odd. Artisticamente ispirato ai film di Tim Burton, Lost in Random conta Ryan North alla scrittura, già vincitore del premio Eisner Adventure Time e autore di The Unbeatable Squirrel Game della Marvel Comics. Il suo gameplay fonde l’esplorazione con tattiche ispirate ai giochi da tavolo, ed è decisamente uno dei migliori titoli da recuperare in questa stagione spettrale.

Avete visto il video di Lost in Random creato per festeggiare Halloween? Lo trovate proprio a metà del nostro articolo. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Electronic Arts e Zoink, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!