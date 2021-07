Lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati entra nell’OIES

Tramite comunicato stampa, l’OIES ha reso noto di aver stretto una nuova proficua collaborazione con lo studio di consulenza tributaria Pirola Pennuto Zei & Associati

L’Osservatorio Italiano di eSports è un progetto nato a quattro mani da Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, spin-off di Sport Digital House, un’agenzia digitale focalizzata sul settore dello sport che sviluppa innovative strategie di marketing per le aziende. Tantissime sono le aziende che hanno voluto stringere una collaborazione con l’OIES, basti pensare a CSI, Calciatori Brutti, Nicecactus o Panini. Anche lo Studio Legale Lorenzoni, qualche tempo fa, aveva annunciato di aver avviato una partnership con l’Osservatorio e, nelle scorse ore, tramite comunicato stampa ci è giunta la notizia che un altro studio legale si è unito al gruppo. Pirola Pennuto Zei & Associati è uno studio di consulenza tributaria e legale nato come associazione professionale nei primi anni ’80 e rivolge la sua attività principalmente a società e gruppi multinazionali.

Lo studio ha aderito al network dell’OIES per consolidare la posizione in un mercato in forte espansione e ampliare l’offerta dei servizi di assistenza tributaria nella practice sport ed entertainment. Entrando a far parte del suo network, Pirola Pennuto Zei & Associati potrà conoscere i principali stakeholder del settore e diffondere le proprie competenze. Inoltre, lo studio beneficerà dei servizi di ricerca e condivisione dei dati sul mercato messi a disposizione dall’Osservatorio in esclusiva per i suoi membri. In questo modo, inoltre, aumenta la presenza di leal partners nel network dell’OIES.

Lo Studio Pirola Pennuto Zei % Associati e l’OIES stringono un accordo

Luca Occhetta, co-Managin Partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, ha affermato:

Il settore eSports è caratterizzato da una peculiarità che lo rende unico nel suo genere: la propensione all’internazionalizzazione. Infatti, gli sport elettronici sono la massima espressione della virtualizzazione: sono infinite le possibilità di interscambio e ampliamento del fenomeno stesso al di fuori dei confini nazionali, con una serie di conseguenze positive come la possibile partecipazione a tornei ed eventi dei team italiani al di fuori dei confini nazionali, e quindi l’opportunità di poter vincere ricchi montepremi erogati da soggetti esteri; ne deriva l’importanza della gestione della variabile fiscale e dei profili di fiscalità internazionali connessi qualora i compensi siano soggetti a un prelievo tributario nello Stato estero.

Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, invece, hanno affermato:

L’ingresso nel network dell’Osservatorio Italiano di eSports dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati eleva il livello di legal partners aderenti. La competenza negli aspetti tributari sarà di fondamentale importanza per inquadrare ancora meglio limiti e opportunità del sistema esportivo italiano. Con questo nuovo ingresso cresce il valore a disposizione dei membri dell’OIES.

