Little Nightmares: il gioco è gratis su Steam

Iittle Nightmares]l capolavoro sviluppato da Tarsier Studios, e distribuito da Bandai Namco, che risponde al nome di Little Nightmares è in offerta gratis su Steam, e potrà essere riscattato e tenuto per sempre entro stasera alle 19

Little Nightmares, il platform dai toni dark capolavoro di Tarsier Studios è in offerta gratis su Steam. Il gioco, ai tempi della sua uscita, vinse il plauso da parte della critica, portandosi a casa il premio dei Indie Awards alla Gamescom del 2016. Per chi non ha familiarità con il titolo, in Little Nightmares, i giocatori assumono il ruolo di una ragazza di nome Six che è intrappolata in una prigione chiamata The Maw. L’obbiettivo di Six sarà fuggire evitando le creature terrificanti che le si pareranno davanti. Se volete consultare la nostra recensione del seguito, potete farlo qui.

Fino a quando sarà gratis su Steam Little Nightmares?

Little Nightmares è gratis su Steam per questo fino settimana, di preciso fino alle 19 di oggi. Quindi, per coloro che vogliono giocarci ma non ne hanno mai avuto la possibilità, sarà d’obbligo affrettarsi per usufruire di quest’offerta molto ghiotta. Di Little Nightmares esiste inoltre un sequel, chiamato Little Nightmares 2, che per certi versi ha avuto ancora più successo del suo predecessore: chiaramente, se vi siete interessati al titolo vedendo il secondo capitolo, vi converrà riscattare (e giocare) prima di tutto il primo capitolo, così da comprendere in seguito tutti i vari riferimenti.

Come già detto sopra, l’offerta rimane valida solo per Steam (sono escluse quindi le console come PlayStation, Xbox e Switch) fino alle ore 19 di stasera, quindi se si è interessati conviene affrettarsi. Detto questo, se volete rimanere aggiornati su tutte le offerte e le notizie più importanti riguardanti il mondo dei videogiochi, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.