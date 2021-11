Little Nightmares: il franchise di Bandai Namco continuerà

La serie di Little Nightmares verrà portata avanti da Bandai Namco, ed è alla ricerca di una figura che continuerà il franchise

Little Nightmares è un gioco horror piuttosto apprezzato per le meccaniche di gameplay e narrazione: si tratta di un action-adventure in terza persona con scorrimento laterale, realizzato in un mondo 3D decisamente suggestivo ed inquietante, grazie alle macabre atmosfere che vengono combinate alla storia e ai vari enigmi da risolvere durante la partita.

Sicuramente i fan di giochi come Inside e Limbo hanno già avuto un approccio verso questo titolo, e probabilmente saranno rimasti alquanto interdetti nello scoprire che Little Nightmares 2 sarebbe stato l’ultimo capitolo. Tuttavia, sembra che Bandai Namco non abbia intenzione di rinunciare al franchise di Little Nightmares, anzi: adesso l’azienda sta cercando qualcuno che continuerà la serie.

Little Nightmares: come continuerà il franchise di Bandai Namco?

Dopo che la compagnia Embracer Group acquistò il team sviluppatore del gioco Tarsier Studios, la stessa disse a febbraio che lo studio si sarebbe concentrato su nuove IP. Questo poiché la licenza di Little Nightmares apparteneva a Bandai Namco, e creare ulteriori titoli avrebbe ovviamente dato poco risvolto economico alla neo-proprietaria dello studio. Nonostante ciò, Bandai Namco si era detta comunque determinata a rilasciare altri contenuti in futuro, anche se a quel tempo non erano state date ulteriori indiscrezioni in merito. Quest’affermazione aveva comunque portato i fan a ritenere possibile l’arrivo di nuovi giochi mediante un nuovo sviluppatore.

Solo di recente si è scoperto, attraverso un annuncio di lavoro pubblicato su Linkedin da Bandai Namco, come l’azienda sia alla ricerca di un Worldwide Brand Manager per Little Nightmares che continuerà il franchise “in ognuna delle sue incarnazioni”, includendo quindi videogiochi, merchandise, ed altri tipologie di media. Sempre nell’annuncio, il gioco viene descritto come una “IP di alto profilo”, e ciò viene anche dimostrato dal successo ottenuto nelle vendite, con oltre 7 milioni di unità acquistate in tutto il mondo.

I giocatori possono dunque aspettarsi nuove storie ambientate nell’oscuro mondo di Little Nightmares; nonostante il talento e la vena artistica di Tarsier Studios non sia ormai più presente, si può comunque rimanere piuttosto certi delle abilità creative presenti in Bandai Namco. Il primo capitolo di Little Nightmares è uscito nel 2017 su tutte le principali piattaforme, incluse Nintendo Switch e Google Stadia, mentre il secondo è disponibile anche su PS5 e Xbox Series S/X.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date un’occhiata allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi convenienti.