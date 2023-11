Little Goody Two Shoes è disponibile: ecco il trailer di lancio!

Square Enix Collective ha annunciato, tramite comunicato stampa, che Little Goody Two Shoes è disponibile, divulgandone anche il trailer di lancio: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Square Enix non è soltanto Final Fantasy, lo abbiamo sempre detto e sempre lo ripeteremo. Nel mentre ancora si parla di Final Fantasy XVI e si aspetta con ansia il 29 febbraio prossimo, giorno in cui potremo mettere mano a Final Fantasy VII Rebirth, la divisione della compagnia dedicata agli indie, la Square Enix Collective, ha recentemente pubblicato un titolo che sembra potenzialmente molto interessante. Si tratta di Little Goody Two Shoes, una nuova e misteriosa avventura fiabesca in stile anime dai toni oscuri. Quest’avventura fiabesca di stampo narrativo è stata sviluppata da AstralShift, un team portoghese indipendente specializzato nella creazione di titoli mozzafiato dalla storia coinvolgente e dalla colonna sonora evocativa.

Little Goody Two Shoes si mostra con il trailer di lancio: una strana fiaba!

Trovate il trailer di lancio di Little Goody Two Shoes proprio qui sopra. Il titolo è ambientato nel fiabesco e devoto scenario dipinto a mano del villaggio di Kieferberg. Fai attenzione, perché c’è più di quel che sembra. Anche se il villaggio sembra normale, dovrai gestire vari aspetti della vita di Elise per sopravvivere. Durante il giorno, i giocatori devono rafforzare i legami di Elise con i suoi vicini e lavorare per sbarcare il lunario giocando a dei divertentissimi minigiochi. Al calare della notte dovrai mantenere Elise sazia e sana, sia fisicamente che mentalmente, nel corso di vari scontri con dei temibili nemici mentre si addentra sempre di più nel bosco. Le tue azioni e decisioni ti condurranno a uno dei 10 possibili finali.

Little Goody Two Shoes, ispirato all’estetica dei giochi d’avventura e degli anime degli anni 90, immerge i giocatori in uno stupendo mondo dai toni nostalgici e pieno di panorami da ammirare, le promesse estetiche e contenutistiche sono ottime. Preparatevi a impersonare Elise e a immergerti in un mondo misterioso e infido.

Avete visto il trailer di lancio di Little Goodies Two Shoes, disponibile su PS5, PC, Xbox Series X | S e Nintendo Switch? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!