Life is Strange: True Colors, presto l’uscita per Nintendo Switch!

Il publisher di Life is Strange: True Colors, Square Enix, ha recentemente rivelato la nuova finestra di uscita per Nintendo Switch del titolo sviluppato da Deck Nine Games. In un tweet dell’account ufficiale di Life is Strange, viene accostato l’annuncio ad un’immagine che serve a darci un’idea di come sarà la versione in uscita proprio per l’ibrida di Nintendo, con una leggera rivisitazione della protagonista Alex Chen.

Life is Strange: True Colors in uscita su Switch

È stato specificato che l’approdo su Switch di Life is Strange: True Colors arriverà a dicembre e sarà esclusivamente digitale, impossibilitando purtroppo l’acquisto di una copia fisica. Non è stata fatta alcuna menzione da Deck Nine Games o Square Enix a riguardo. Sicuramente questa scelta lascia molte incertezze per gli appassionati di Life is Strange sull’eventuale possibilità di un futuro lancio in versione fisica del gioco. È tuttora insicura per la versione Switch, inoltre, anche l’inclusione del più recente DLC per True Colors, Wavelengths. Rilasciato il 30 Settembre per tutte le altre piattaforme, questo prequel offriva ai giocatori la possibilità di approfondire la storia di Steph, che accompagnerà Alex negli eventi del gioco principale.

An update for #NintendoSwitch players! We're happy to announce that the digital edition of #LifeisStrange #TrueColors will release in early December. Keep your eyes peeled for the exact release date in the coming weeks – we'll announce it when we open the digital pre-orders. pic.twitter.com/fRd1mR00g7 — Life is Strange (@LifeIsStrange) October 20, 2021

Vedremo infine in uscita su Nintendo Switch anche la Remastered Collection di Life is Strange, in arrivo il 1 Febbraio 2022, che includerà l’originale Life is Strange, insieme alla miniserie prequel “Before the Storm”. Questa non mancherà ovviamente di miglioramenti grafici che comprenderanno un’illuminazione ottimizzata e i modelli dei personaggi interamente ricreati per rendere molto migliore l’esperienza di gioco anche di questi capitoli in versione rimasterizzata.

