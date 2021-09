Life is Strange: True Colors, disponibile la soundtrack completa!

Tramite comunicato stampa, Square Enix ha annunciato di aver rilasciato la soundtrack completa di Life is Strange: True Colors, che è ora ufficialmente disponibile su Spotify

L’uscita di Life is Strange: True Colors è sempre più vicina. Il nuovo capitolo della serie di Square Enix, questa volta sviluppato da Deck Nine Games e non da Dontnod, arriverà sugli scaffali di tutto il mondo domani, 10 settembre, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch e Google Stadia. In vista proprio del lancio di domani, Square Enix ha annunciato, tramite comunicato stampa, che la soundtrack completa del gioco e del suo DLC, Wavelenghts, è ora disponibile su Spotify. Fra gli artisti che hanno prestato la loro musica su licenza troviamo Phoebe Bridgers, Michael Kiwanuka e Girl in Red.

La storia narra di Alex Chen, una ragazza il cui fratello morirà disgraziatamente in un incidente sospetto. La nostra protagonista dovrà affidarsi alla sua sovrannaturale capacità empatica per svelare i segreti sotto i quali è sepolta la verità. L’arco narrativo avvincente e sovrannaturale di Life is Strange: True Colors è sostenuto da una colonna sonora esclusiva che include musica su licenza e brani originali di Angus & Julia Stone, mxmtoon e novo Amor.

Jon Zimmerman, Narrative Director di Deck Nine Games, ha affermato:

La musica è sempre stata una componente fondamentale di Life is Strange. Le emozioni e i sentimenti che la musica può suscitare sono una risorsa incredibile in un gioco che orbita attorno all’empatia. In Life is Strange: True Colors volevamo che i giocatori sperimentassero gli alti e bassi del percorso di Alex a livello visivo, emotivo e uditivo. Siamo felicissimi di poter offrire una colonna sonora che include così tanti musicisti di talento.

Ben Sumner, music supervisor presso Feel For Music, ha invece commentato

Dato che la musica è così importante per Life is Strange, noi Music Supervisor della serie abbiamo cercato di alzare il livello con costanza. Life is Strange: True Colors è a oggi il nostro progetto più ambizioso, poiché include tantissime tracce su licenza e nuovi brani originali di 3 artisti di rilievo. Ci siamo dedicati con grande passione perché tutto questo diventassi possibile, quindi è stupendo poter finalmente condividere con tutti voi il frutto del nostro lavoro.

Trovate la soundtrack completa di Life is Strange: True Colors direttamente su Spotify cliccando su questo link. Che cosa ne pensate del nuovo capitolo della serie di Square Enix? Lo acquisterete? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!