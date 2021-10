Life is Strange: True Colors, la nuova patch introduce i 60 FPS per next gen

Continua il supporto per Life is Strange: True Colors da parte di Deck Nine: è stata infatti di recente rilasciata una patch che aggiunge la possibilità di selezionare i 60 FPS dal menu di gioco

L’ultima fatica di Deck Nine Games, che risponde al nome di Life is Strange: True Colors, è stata rilasciata all’inizio dello scorso mese. A partire dallo scorso 10 settembre infatti, molti giocatori hanno potuto buttarsi in questa bellissima avventura fatta di poteri soprannaturali e drammi adolescenziali (e di cui troverete qui la recensione). Alla luce di questo successo e della recente uscita del DLC Wavelengths, Deck Nine ha continuato anche in altri modi a supportare Life is Strange: True Colors: è infatti uscita di recente una patch che aggiunge la modalità 60 FPS per PS5 e Xbox Series X|S. Vediamo di seguito i dettagli!

Tutti i dettagli sulla patch dei 60 FPS di Life is Strange: True Colors

Come menzionato sul sito web ufficiale del publisher Square Enix, Questa nuova patch dei 60 FPS per Life is Strange: True Colors aggiungerà l’opzione per impostare la modalità su alta risoluzione oppure su alte prestazioni per le console next gen. Considerando che il titolo era bloccato a 30 FPS, anche per PS5 e Xbox Series X|S, si tratta di un’aggiunta sicuramente gradita per i fan del gioco. Tale aggiornamento è disponibile da ora per PS5 e Xbox Series X|S, mentre sarà rilasciato il 6 ottobre per tutte le altre piattaforme.

Oltre a questa correzione su console, anche la versione Steam del gioco riceverà diverse novità: stiamo parlando del supporto per l’HDR e della risoluzione di alcuni problemi legati al framerate, che in alcuni momenti specifici tendeva ad calare. Inolte Deck Nine ha annunciato di star attualmente indagando su alcuni problemi riscontrati dai giocatori con Life Is Strange: True Colors – Wavelengths, per poterli risolvere in una patch futura.

