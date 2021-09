Life is Strange True Colors: arrivano le Crowd Choice su Twitch

Square Enix annuncia l’opzione Crowd Choice per Life is Strange True Colors. Tutti gli streamer potranno ora coinvolgere gli spettatori nelle decisioni del gioco

Sarà una nuova era per i contenuti narrativi in streaming? Sembra che i giochi narrativi su Twitch avranno ora un livello in più di profondità. Da sempre Life is Strange ci aveva abituati a compiere scelte. Per chiunque abbia esperienza con Twitch, ora queste scelte potranno essere prese direttamente dal pubblico. Dalla sua uscita infatti, all’interno di Life is Strange True Colors saranno presenti le Crowd Choice. Le decisioni potranno adesso coinvolgere il pubblico in modo più diretto.

Life is Strange True Colors introduce le Crowd Choice

Lasciate che i vostri spettatori votino in diretta sulle scelte importanti del gioco. Per poter usufruire di questa opzione, dovete innanzitutto collegare il vostro account Square Enix Members. Successivamente, avviate la streaming e attivate l’opzione Crowd Choice dal menu “Live Stream” all’interno di Life is Strange True Colors. Affinché gli spettatori possano votare è ovviamente necessario che anche loro attivino l’estensione per Twitch. Questa modalità di interazione offre due diversi modi per verificare la saggezza del pubblico. Da una parte potete scegliere la modalità Full Democracy, che darà tutto il controllo decisionale al pubblico consentendogli di decidere tutte le scelte principali.

Dall’altra, potete scegliere la modalità Suggestion, la quale vi consentirà di prendere del tempo per pensare alla scelta dei vostri spettatori, prima di decidere di fare qualcosa di completamente diverso da quello che avreste fatto. Se la Crowd Choice sia una meccanica che darà una svolta all’interazione e al coinvolgimento del pubblico con i giochi narrativi, potremo saperlo solo in futuro. Nell’attesa, vi ricordiamo che Life is Strange True Colors uscirà per tutte le piattaforme (eccetto per ora Switch) il giorno 10 settembre.

Per acquistare i vostri giochi preferiti in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori news e approfondimenti, seguite le pagine di tuttoteK.