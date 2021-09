Life is Strange: Remastered Collection, ecco la data d’uscita!

Tramite comunicato stampa, Square Enix ha annunciato la data d’uscita ufficiale di Life is Strange: Remastered Collection, annunciata con True Colors qualche mese fa

Life is Strange: True Colors è riuscito ad ammaliarci con una formula che ha saputo migliorare e rinnovare il franchise, discostandosi di molto dal “mezzo fallimento” che fu Life is Strange 2. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita nella nostra recensione, che potete trovare cliccando qui, ma i più attenti di voi avranno notato una cosa. True Colors fu annunciato nel corso dello Square Enix Presents di marzo scorso, insieme alla versione rimasterizzata del primo capitolo della serie e del suo spin-off, Before the Storm. Una remastered che è stata poi rimandata a data da destinarsi… fino ad oggi.

Tramite comunicato stampa, infatti, Square Enix ha annunciato che Life is Strange: Remastered Collection uscirà su PS4, Xbox One, PC (Steam), Google Stadia e Nintendo Switch il prossimo 1 febbraio 2022. Le versioni PS4 e Xbox One saranno ovviamente compatibili anche con PS5 e Xbox Series X | S. La Remastered Collection conterrà, come abbiamo già detto, Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm, per poter rivivere in maniera completa le avventure di Max e Chloe.

Life is Strange: Remastered collection, finalmente Square Enix ha svelato la data d’uscita!

Fra le novità elencate nel comunicato stampa per questa versione rimasterizzata, troviamo, oltre all’ovvio upgrade del comparto grafico, anche un cambio dello stesso e un’illuminazione migliorata. Le animazioni facciali di Life is Strange sono state rifatte completamente in motion capture e, invece, Before the Storme includerà anche i suoi contenuti Deluxe (l’episodio “Farewell” e il completo “Zombie Crypt”).

Confermata anche la data d’uscita di Life is Strange: Remastered Collection, ora non ci resta che attendere per poter finalmente rivivere l’avventura di Max e Chloe in modo “aggiornato”. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!