Lies of P: annunciato l’inquietante “Pinocchio soulslike”

Lies of P è il nome di un curioso incontro tra il romanzo del burrattino per antonomasia, Pinocchio, e il genere dei soulslike

Cosa nasce quando una delle più memorabili opere della letteratura nostrana sfocia nel videoludico? Sembra essere proprio questa la domanda che si sono posti (e alla quale hanno voluto rispondere con i fatti) gli studi Neowiz e Round8 Studio. Le software house suddette hanno annunciato Lies of P, un action RPG soulslike basato sul famoso romanzo Pinocchio di Carlo Collodi. Ambientato nella città in rovina di Krat, il titolo vede automi ostili seminare il terrore. Il protagonista Pinocchio intraprende la sua personale quest alla ricerca (non poteva essere diversamente) del padre, sì esatto, il falegname Geppetto nel tentativo di sistemare le cose. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Lies of P: il Pinocchio in stile soulslike si mostra nel primo oscuro trailer di gameplay

Proprio qui in basso (cliccando sul player) potete dare un’occhiata al sinistro e inquietante trailer di Lies of P, il soulslike ispirato a Pinocchio. Oltre a un’estetica horror gotica e un appeal decisamente poco rassicurante (non diversamente da Bloodborne di FromSoftware), Lies of P presenta anche alcuni combattimenti dall’aspetto molto solido. Ci sono una varietà di armi da usare da grandi spade curve a stocchi e mazze. Pinocchio, per rincarare la dose, vanta anche un braccio meccanico che utilizza vari strumenti come un rampino e un lanciafiamme. Anche i contrattacchi basati sulla reattività faranno la loro parte in quanto il tempismo accurato consentirà di distruggere orde di automi inferociti.

Impossibile veramente non notare fin dai primi istanti di gioco i richiami all’atmosfera di Bloodborne (anche se in questo titolo, il punto di partenza in chiave setting sembra essere una sorta di Belle Époque oscura e snaturata). L’uscita di Lies of P è prevista per il 2023 per PS5, Xbox Series X/S e PC. Riceverà maggiori dettagli al G-STAR 2021 che si terrà dal 17 al 21 novembre. Per quanto riguarda l’apprezzatissimo titolo FromSoftware, invece, si rincorrono da tempo voci su un possibile remake per PS5 o PC, maggiori informazioni al riguardo qui.

