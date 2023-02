Lies of P: l’edizione fisica sarà prodotta da Fireshine Games

Annunciata l’edizione fisica di Lies of P che sarà rilasciata da Fireshine Games. In quest’articolo vi parliamo in dettaglio del gioco

Fireshine Games ha annunciato nelle ultime ore di aver stretto una partnership con NEOWIZ per pubblicare un’edizione fisica dell’action souls-like Lies of P. Questa edizione, arriverà in contemporanea con l’uscita digitale ad agosto e sarà disponibile per PS5, PS4 e per le console Xbox Series X|S e Xbox One. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Lies of P: le parole di Fireshine Games sull’edizione fisica

Ispirato alla nota storia di Pinocchio, Lies of P è un action souls-like ambientato in un oscuro mondo della Belle Époque. Nei panni del burattino P, i giocatori devono farsi strada attraverso le strade della città in rovina di Krat, fabbricando armi con i materiali trovati nel mondo e interagendo con i pochi rimasti che riescono a sopravvivere in questo inferno. Più bugie vengono raccontate, più i giocatori diventano umani, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ciò comporta. Sperimenta profonde scelte narrative e una progressione del personaggio profondamente personalizzabile mentre guidate P nel suo inesorabile viaggio per diventare umano.

Lies of P è stato selezionato come “Most Wanted Sony PlayStation Game” durante l’Opening Night Live 2022 della Gamescom e premiato come “Miglior Gioco di Azione e Avventura” e “Miglior Gioco di Ruolo” ai Gamescom Awards 2022.

“Siamo lieti di aver collaborato con NEOWIZ per pubblicare la versione fisica di Lies of P nei mercati occidentali entro la fine dell’anno,” ha dichiarato Sarah Hoeksma, Marketing Director presso Fireshine Games. “Essendo uno dei giochi più attesi del 2023, non vediamo l’ora che i giocatori entrino in questa versione profondamente oscura di una storia classica e che vivano l’avventura che li attende.” Lies of P sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC ad agosto 2023.

