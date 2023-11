Lies of P: confermato il sequel, mostrato in parte il DLC

Le bugie hanno le gambe corte, ma non per questo la storia si ferma: confermato ufficialmente il sequel di Lies of P, di cui vediamo il DLC

Il director di Lies of P, Ji Won Choi, nel mostrare spizzichi e bocconi del DLC ha anche confermato il sequel della rivisitazione soulslike della storia di Collodi per il gusto di darci qualche dolcetto pure dopo Halloween. Nel video Director’s Letter (“lettera del regista”, ndr) qui sotto, Choi ha ringraziato la community per il milione di copie piazzate sul mercato condividendo anche qualche informazione sul futuro del gioco. “La nostra priorità è lo sviluppo dei contenuti scaricabili, oltre ai nostri piani per il seguito”, ha dichiarato il director. Sapevamo già dell’espansione, ma di un secondo capitolo non sapevamo nulla! Naturalmente non faremo spoiler su quanto il finale del gioco abbia già fatto discutere la community su eventuali seguiti; invitiamo voi a fare altrettanto.

Sequel e DLC: come Geppetto, Choi intaglia il futuro di Lies of P

In quanto al DLC, Choi ha mostrato giusto qualche screenshot nel quale il personaggio principale è a bordo di una grande nave. “Posso promettervi una cosa”, prosegue il director, “ovvero che avete visto solo la punta dell’iceberg.” Sì, anche noi abbiamo fatto due più due mettendo “nave” ed “iceberg” nella stessa frase. Sia come sia, l’aggiornamento in arrivo questo mese promette altre migliorie alla già ottima idea di base, come ad esempio un sistema di montaggio armi per unire più opzioni offensive tra loro. Il tutto, per “assicurare che i giocatori traggano il massimo dal sistema.” Anche la difficoltà sarà edulcorata, con statistiche di basi migliori a inizio gioco oltre a maggiori risorse per il giocatore. Senza dimenticare, naturalmente, i costumi aggiuntivi.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi aspettavate un sequel?