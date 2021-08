LEGO Marvel Super Heroes in arrivo su Nintendo Switch!

Tramite comunicato stampa, Warner Bros. Games e TT Games hanno annunciato l’arrivo di LEGO Marvel Super Heroes anche su Nintendo Switch nel corso dell’autunno prossimo, scopriamo insieme quando

La serie dei videogiochi ambientati nel mondo dei LEGO ha sempre strizzato l’occhio sia ai più piccoli, sia ai fan dei brand presi in considerazione per ciascun episodio. Da Harry Potter a Indiana Jones, passando per Star Wars e i recenti eroi Marvel, Warner Bros e TT Games hanno sempre fatto della semplicità e dell’immediatezza il loro marchio di fabbrica. Qualche ora fa, tramite comunicato stampa, gli sviluppatori insieme al The LEGO Group e a Marvel Entertainment hanno annunciato l’arrivo di LEGO Marvel Super Heroes anche sulla console ibrida di Nintendo. Proprio come preannunciato qualche mese fa, infatti, l’episodio della serie LEGO arriverà anche su Nintendo Switch il prossimo 7 ottobre.

Con questa storia originale che attraversa l’intero universo Marvel unita al classico umorismo e allo spirito di avventura dei giochi targati LEGO, vestirete i panni dei vostri supereroi preferiti, unendo le forze per fermare i classici criminali che minacciano di distruggere il mondo. Potrete volare e combattere, oltre che esplorare l’universo Marvel e numerosi luoghi storici, come la Torre Stark, la X-Mansion, l’Asteroide M e Asgard. Saranno più di 100 i personaggi giocabili, fra cui troverete Vedova Nera, Loki, Spider-Man, Iron Man, Wolverine, Capitan America, Deadpool, Hulk, Thor e molti altri!

LEGO Marvel Super Heroes arriva su Nintendo Switch completo di DLC!

LEGO Marvel Super Heroes arriverà sull’ibrida Nintendo completa anche dei pacchetti DLC rilasciati finora sulle altre piattaforme:

Pacchetto super : aggiunge nuovi supereroi, super criminali, veicoli e corse. Fra questi troviamo Fenice Nera, Soldato d’Inverno, il Simbionte dell’Uomo Ragno, Occhio di Falco, Falcon e Beta Ray Bill.

: aggiunge nuovi supereroi, super criminali, veicoli e corse. Fra questi troviamo Fenice Nera, Soldato d’Inverno, il Simbionte dell’Uomo Ragno, Occhio di Falco, Falcon e Beta Ray Bill. Pacchetto Asgard: aggiunge Malekith, Kurse, Jane Foster, Odino e i suoi tre guerrieri Volstagg, Hogun e Fandral.

LEGO Marvel Super Heroes è ora disponibile su Xbox One, PS4 e PC, mentre dal 7 ottobre 2021 arriverà anche su Nintendo Switch. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!