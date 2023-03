The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, per Aonuma il gameplay cambierà il mondo di gioco

Parla Eiji Aonuma: stando al nostromo di The Legend of Zelda, il gameplay di Tears of The Kingdom cambierà drasticamente il mondo di gioco

Per avere un potenziale candidato ai prossimi Game Awards, Nintendo ha parlato davvero poco di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, specie in fatto di gameplay. Mancano meno di due mesi al lancio del titolo open world, ma la totale scarsità di dettagli in merito (come l’interfaccia, perenne assente nei trailer) rende i fan sempre più impazienti. Seppur giocando a carte coperte, il responsabile della serie Eiji Aonuma ha svelato qualcosa di più su cosa possiamo aspettarci dal nuovo titolo. Stiamo traducendo a nostra volta un’altra traduzione, quindi aspettatevi un po’ di “telefono senza fili”.

Eiji Aonuma sul gameplay resta guardingo, parlando un po’ di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

In occasione dei recenti Famitsu Game Awards, Aonuma ha parlato un po’ di come il gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom apporterà modifiche significative al mondo di gioco. Si tratta infatti del regno di Hyrule come si era visto nel predecessore, Breath of the Wild, ma le azioni del giocatore potranno plasmarlo in modi non ancora ben specificati. Aonuma ha poi aggiunto, in modo come sempre sibillino, che esploreremo quel mondo che conoscevamo così bene in uno stato completamente diverso. E no, non abbiamo alcuna idea di quali siano le implicazioni in tutto questo. Il tweet originale è stato eliminato, ma il traduttore Genki_JPN ha ritwittato la copertura delle dichiarazioni da parte della stampa straniera.

Lo stato del mondo di gioco è effettivamente “sconosciuto” proprio come lo ha definito Aonuma: non se ne sa nulla. Possiamo solo supporre che le ambientazioni aeree (con annesse meccaniche di gioco) vadano a completare il mosaico di Breath of the Wild, ma fino a che punto si spingano le differenze è ancora materia di discussione. Se non altro, la Grande N ha garantito che il gioco avrebbe giustificato il prezzo maggiorato, da noi fisso sulle settanta cucuzze. L’esperienza sarà “incredibilmente corposa ed immersiva”, quindi le nostre aspettative rimangono inevitabilmente alte in attesa del 12 maggio.

