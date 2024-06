The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, rivelate le dimensioni

La principessa avrà molto da fare con la mappa da esplorare: ecco quali sono le dimensioni di Echoes of Wisdom, ultimo The Legend of Zelda

Ci scusiamo per la licenza giornalistica con cui abbiamo aperto l’articolo, ma pur non essendo le dimensioni quelle della mappa sappiamo comunque quanto spazio occuperà The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sulle schede SD dei nostri Nintendo Switch. Il gioco ha colto tutti alla sprovvista nel suo fare capolino come se niente fosse nel pieno di un Nintendo Direct sorprendentemente più gremito di quanto ci si potesse aspettare a fine ciclo vitale della console. Sappiamo quando uscirà, e siccome le attese non saranno eccessive i dati salienti non tardano a saltar fuori. Trattandosi di un titolo con visuale dall’alto, il gioco saprà essere clemente con la memoria a nostra disposizione.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’s File Size is 6 GB https://t.co/HNVHVha75V pic.twitter.com/HkxFt8Fyi2 — GamingBolt (@GamingBoltTweet) June 24, 2024

Le dimensioni di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Come avrete notato dal tweet qui sopra, abbiamo le dimensioni effettive che andrà ad occupare The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Per essere precisi, non si tratta “solo” di sei gigabyte, bensì di un totale di 6,144 GB. Questo supera i 5,9 precedentemente impegnati da Link’s Awakening, remake del 2019. A sorpresa di pressoché nessuno, non c’è confronto con i recenti colossi come Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Il day one è previsto su Nintendo Switch il 26 settembre. A fare compagnia al gioco provvederà un’edizione speciale di Nintendo Switch Lite a tema. Vi sconsigliamo di trattenere il fiato nella speranza di un bundle: per ora, accontentiamoci di avere un’avventura… ingegnosa in cui la principessa è giocabile.

