League of Legends: svelato il nuovo campione Renata Glasc

Il nuovo campione Renata Glasc di League of Legends si rivela essere un support veramente originale, scopriamo nel dettaglio le sue abilità

Dopo aver rilasciato un paio di settimane fa l’elettrizzante nuovo ADC Zeri, Riot Games non si ferma e ha già svelato il prossimo nuovo campione di League of Legends. Il nuovo personaggio si chiama Renata Glasc e viene da Zaun, proprio come Zeri. Tuttavia, Renata è una baronessa con altissime competenze in chimica e le sue abilità ruotano attorno al suo status nel mondo di Runeterra. Il nuovo champion è stato svelato attraverso un nuovo trailer che mostra tutte le sue temibili abilità in azione contro gli avversari.

Il nuovo campione di League of Legends è pronto a conquistarvi

Il prossimo nuovo campione di League of Legends apparterrà principalmente al ruolo di supporto e le abilità mostrate nel trailer risultano veramente particolari. In uno dei vari scontri, viene mostrato che Renata resuscita uno dei campioni alleati per un breve periodo di tempo. La cosa interessante è che durante questo periodo di resurrezione, se l’alleato riesce a sconfiggere un avversario, viene curato e riportato definitivamente in vita. Inoltre, Renata può proteggere gli alleati utilizzano scudi e rallentando gli avversari. La suprema però è certamente una delle sue abilità più interessanti, dato che farà si che i nemici inizino a colpirsi tra loro indiscriminatamente.

Renata verrà aggiunta al gioco con la patch 12.4, il cui rilascio è previsto per il 14 febbraio. Questo nuovo personaggio di supporto sembra essere qualcosa di rivoluzionario per League of Legends. Non si è mai visto prima un champion con abilità simili e bisognerà avere una buona coordinazione con gli alleati per usarlo al meglio. Se volete approfondire meglio le abilità di Renata, sul sito ufficiale di League of Legends potrete trovare una descrizione più dettagliata di tutte le sue tecniche.

Cosa ne pensate del nuovo campione in arrivo? Non vedete l'ora di provarlo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi