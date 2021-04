Layers of Fear: ecco la data d’uscita per PSVR

Svelata la data di uscita della versione PSVR di Layers of Fear

Il successo degli sviluppatori polacchi di Bloober Team è ormai inarrestabile. Negli ultimi anni, una crescita esponenziale ha arricchito il loro catalogo di una vasta gamma di videogiochi horror. Numerose sono, infatti, le uscite degne di nota tra le quali spiccano Blair Witch, Observer ed il più recente The Medium. Oltre a questi, è presente anche un’altra gemma sulla corona di Bloober Team. Stiamo parlando di Layers of Fear, un horror psicologico in prima persona in uscita nel 2016 e che sta per tornare alla ribalta con una nuova, rivisitata versione per PSVR.

L’uscita di Layers of Fear per PSVR è sempre più vicina

Sulla pagina ufficiale Twitter di Bloober Team, è apparso il post che ogni fan di Layers of Fear stava aspettando: la versione per PSVR è stata confermata insieme alla sua data di uscita. Purtroppo, oltre a questo, non è stato svelato altro. I dettagli specifici per quanto riguarda il gameplay e le modalità di gioco rimangono infatti, ad oggi, ancora un segreto. Ciò che sappiamo, però, è che la nuova versione di questo terrificante horror psicologico manterrà la visuale in prima persona, sfruttando al massimo le potenzialità del VR PlayStation (di cui oltretutto, secondo alcune voci, parrebbe stia arrivando una versione migliorata).

Uncover visions, fears, and horrors that entwine the painter while exploring the depths of an ever-changing Victorian mansion! Layers of Fear VR coming to PlayStation VR on April 29th, 2021#PlaystationVR #PSVR #BlooberTeam #LayersOfFear pic.twitter.com/Qscn9rUUue — Bloober Team (@BlooberTeam) April 7, 2021

Layers of Fear VR sarà disponibile a partire dall’ormai prossimo 29 aprile e sarà riproducibile su PS5, solamente attraverso la compatibilità con le versioni precedenti. Purtroppo, per il momento, non sarà presente la possibilità di utilizzare il supporto audio nativo PSVR per la console, per il quale si dovrà attendere il lancio dell’auricolare di nuova generazione.

Layers of Fear, che potete trovare insieme a tanto altro su Instant Gaming, è attualmente disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Con la speranza che dalla Polonia arrivino presto nuovi dettagli, vi invitiamo a seguirci su tuttoteK per rimanere sempre aggiornati!