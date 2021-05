Layers of Fear 2: annunciata la data di uscita su Nintendo Switch

Bloober Team ha annunciato l’arrivo su Nintendo Switch del titolo horror di successo Layers of Fear 2

Layers of Fear 2, il sequel horror che ha ottenuto un discreto successo da pubblico e critica, sarà presto disponibile anche su Nintendo Switch. Ad annunciarlo è Bloober Team, la casa di sviluppo del videogioco. Il titolo, che era stato immesso sul mercato nel 2019, è stato fino ad adesso disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e, da poco più di due settimane, PSVR.

Layers of Fears 2 su Nintendo Switch: data di uscita e prezzo

Come si può evincere dal trailer di presentazione del porting pubblicato su YouTube da Bloober Team, Layers of Fears 2 arriverà su Switch il prossimo 20 Maggio. Il titolo sarà quindi disponibile sulla console Nintendo già a partire dalla prossima settimana. Il prezzo della release sarà pari a 29.99 dollari sul mercato americano e, per quanto riguarda invece quello europeo, alla stessa cifra in euro. È inoltre disponibile fin da subito la possibilità di effettuare un pre-order, che garantisce il 10 per cento di sconto.

Pur trattandosi ufficialmente di un sequel, Layers of Fears 2 non porta avanti la narrazione del suo predecessore ed è quindi accessibile anche per coloro che non hanno ancora giocato al primo capitolo della saga. Per quanto riguarda il gameplay, il titolo si caratterizza per l’estrema semplicità, questo aspetto è infatti secondario nell’economia di gioco, che utilizza il design degli ambienti e la narrazione per creare una esperienza horror soddisfacente.

