La mia amica Peppa Pig è disponibile: ecco il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, Outright Games e Bandai Namco hanno annunciato che il titolo dedicato ai più giovani, La mia amica Peppa Pig, è ora disponibile su PC e Console e hanno anche divulgato il trailer di lancio

Bandai Namco ha pubblicato, da poco, il nuovo capitolo della The Dark Pictures Anthology e dopo Man of Medan e Little Hope sul mercato si è affacciato un promettente House of Ashes. Sapremo dirvi di più quando, dopo i dovuti tempi tecnici, troverete qui su tuttoteK la nostra recensione completa. Nel frattempo, l’azienda ha anche ampliato il mondo dei titoli dedicato ai più piccoli con un videogioco dedicato ad un personaggio tanto educativo quanto amato. Tramite comunicato stampa, infatti, gli sviluppatori Outright Games hanno annunciato che è finalmente disponibile La mia amica Peppa Pig. Il gioco, creato in collaborazione con Hasbro, è uscito per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, Stadia e PC ed è basato sulla celebre serie animata prescolare Peppa Pig. Nel titolo potrete unirvi a Peppa e a tutti i vostri personaggi preferiti in una nuova avventura interattiva, in cui potrete creare il vostro protagonista e vivere la vostra storia.

Potrete unirvi a Peppa, a Mamma e Papà Pig, Suzy, Mr Potato e molti altri in un’esperienza in cui, dapprima, potrete personalizzare il vostro personaggio, esplorare alcuni luoghi della popolare serie TV e partecipare a molte attività divertenti insieme a Peppa. Grazie a comandi semplici ed intuitivi, i più giovani fra voi, insieme anche ai vostri genitori, potranno divertirsi con Peppa in questo titolo completamente in giocatore singolo. Per l’occasione, Bandai Namco ha anche divulgato il trailer di lancio, che potete trovare qua sotto.

La mia amica Peppa Pig: ecco il trailer di lancio!

Per l’occasione, il CEO di Outright Games, Terry Malham, ha affermato:

Siamo davvero felici di portare il mondo di Peppa Pig a tutti i fan con questo nuovo videogioco d’avventura. È stato davvero straordinario produrre un videogioco in collaborazione con Hasbro in cui ogni giocatore può diventare il personaggio principale della propria storia mentre gioca insieme a Peppa. E siamo davvero felici di aver creato un titolo con cui bambini e genitori potranno divertirsi insieme, scoprendo tutte le cose incredibili che il mondo di Peppa Pig ha da offrire.

Avete visto il trailer di lancio di La mia amica Peppa Pig? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!