Konami: ottimi dati di vendita e profitti per il Q1 del 2021

Sono stati pubblicati i dati di vendita e dei profitti del primo trimestre di quest’anno fiscale di Konami, e nonostante si possa pensare che l’azienda abbia prodotto ben poco negli ultimi mesi, i risultati sono ottimi

Sono stati recentemente resi pubblici i rapporti finanziari di Konami per quanto riguarda il primo trimestre dell’anno fiscale corrente. Grazie a questi dati, possiamo quindi farci un’idea sulle attività di vendita di Konami, e sulle loro principali fonti di profitti. Spesso infatti, per il fatto che negli ultimi anno l’azienda ha prodotto un numero molto esiguo di videogiochi, si tende a pensare che Konami sia lontana dalla sue passata gloria. Ebbene, questi risultati smentiscono in parte queste dicerie, perché, come vedremo a partire dal prossimo paragrafo con i dati di vendita e dei profitti, il Q1 del 2021 è andato molto bene per Konami.

I dati di vendita e dei profitti di Konami nel dettaglio

Il colosso di Tokyo ha registrato, per il Q1 del 2021, 68 636 milioni di yen di vendite, per ben 20 278 milioni di yen di profitti. Parlando in termini percentuali, possiamo dire guardando i dati che Konami ha registrato un aumento del 29,2% sui profitti legati alle vendite annuali, con un’enorme crescita del 64,2% sui profitti rispetto allo scorso semestre. Il motivo di questi numeri molto alti è presto detto: possiamo infatti vedere come in testa a questi numeri siano le offerte per dispositivi mobile e il gioco di carte Yu-Gi-Oh!, che sono quindi le principali fonti di guadagno.

Nonostante le produzioni videoludiche di Konami non siano moltissime, ricordiamo comunque che è stata di recente presentata l’evoluzione free-to-play di PES, che risponde al nome di eFootball PES (potete trovare la nostra recensione qui), e che promette di rivoluzionare il modello di vendita dei giochi di calcio (e forse anche di quelli sportivi in generale), finora basato sull’uscita annuale di nuovi giochi, spesso fin troppo simili gli uni agli altri.

