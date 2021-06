Koch Media: annunciato The Last Oricru, un nuovo GDR narrativo

Recentemente abbiamo assistito ad un evento targato Koch Media e nel corso della presentazione è stato annunciato The Last Oricru, un nuovo GDR narrativo

Quella dei GDR è una delle categorie di videogiochi più amate dai giocatori e negli ultimi anni sono usciti tantissimi giochi appartenenti a questo genere. Questi titoli riescono a catturare i videogiocatori grazie a mondi fantastici e tante attività, ma soprattutto grazie alla possibilità di creare una propria storia.

A conti fatti i GDR che puntano principalmente sull’aspetto “ruolistico” non sono moltissimi, ma a quanto pare il prossimo anno ci sarà una nuova aggiunta tra le loro fila. Koch Media infatti ha recentemente annunciato The Last Oricru, un nuovo GDR narrativo dove le vostre scelte avranno un forte peso.

The Last Oricru vi porterà in un mondo fantasy e fantascientifico

The Last Oricru è un action RPG in terza persona in sviluppo da parte della software house Gold Knights per PC e console. Il titolo sarà rilasciato nel corso del 2022 e vi permetterà di impersonare un uomo che si ritrova su di un misterioso pianeta alieno che sembra essere rimasto ai tempi del medioevo. The Last Oricru sarà giocabile sia in singolo che in cooperativa, e vi permetterà di influenzare sensibilmente la storia attraverso le vostre scelte.

Queste sono tutte le informazioni che abbiamo al momento ma, se siete davvero desiderosi di scoprirne di più sul gioco, forse presto potrete avere delle novità. Fra meno di ventiquattr’ore infatti si terra il Koch Primetime Show e nel corso della presentazione potreste avere l’occasione vedere qualcosa in più su The Last Oricru.

The Last Oricru sarà disponibile nel corso del 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.