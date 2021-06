Koch Media: finalmente svelato il nuovo Payday 3

Recentemente abbiamo assistito ad uno speciale evento targato Koch Media e nel corso della presentazione è stato annunciato Payday 3

Se siete dei giocatori PC di lunga data conoscerete di sicuro molto bene Payday, la storica serie di FPS cooperativi a tema rapine. La critica e i giocatori hanno accolto in modo molto positivo sia il primo che il secondo capitolo, e attualmente la serie conta oltre 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Nonostante l’enorme successo della serie, dal 2013 ad oggi non sono sono stati pubblicati altri capitoli, lasciando a bocca asciutta i fan per oltre 7 anni. Adesso però sembra proprio che la situazione sia finalmente cambiata, dato che Koch Media ha ufficialmente annunciato Payday 3 durante la sua ultima presentazione.

Preparatevi a colpi sempre più folli con il nuovo Payday 3!

Finalmente i fan di Payday potranno tornare in azione grazie al tanto atteso 3 capitolo. Payday 3 è in sviluppo da parte di Starbreeze Studio su Unreal Engine 4 e promette di portare su un nuovo livello tutta l’azione folle e adrenalinica tipica della serie. Per il momento non conosciamo ancora molti dettagli su questo titolo, ma almeno sappiamo che sarà pubblicato nel 2023 per PC e console.

Se però siete davvero desiderosi di informazioni sul gioco forse non dovrete attendere ancora molto per averle. Fra solo ventiquattr’ore infatti si terra il Koch Primetime Show e nel corso della presentazione potreste avere l’occasione di saperne di più su Payday 3.

Payday 3 sarà disponibile nel corso del 2023 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, ma per il momento non conosciamo ancora una data d’uscita precisa. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.