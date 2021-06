Koch Media, annunciato un nuovo Painkiller!

Recentemente abbiamo assistito ad uno speciale evento targato Koch Media e nel corso della presentazione è stato annunciato un nuovo Painkiller!

Se siete dei videogiocatori di vecchia data di sicuro vi ricorderete di Painkiller, l’ormai iconico sparatutto in prima persona di People Can Fly. Il titolo si è sempre contraddistinto grazie alla presenza di creature terrificanti e tantissima violenza, e nel corso del tempo ha ricevuto diverse espansioni, sequel e addirittura un remake.

Ormai è passato un bel po’ di tempo dall’uscita dell’ultimo capitolo della serie, ma a quanto pare le cose stanno per cambiare. Infatti, nel corso del suo ultimo evento, Koch Media ha annunciato che un nuovo Painkiller è attualmente in sviluppo.

Il dolore dell’attesa

In questo momento tutti i fan degli FPS staranno sicuramente facendo i salti di gioia, dato che finalmente è stato annunciato un nuovo Painkiller. Purtroppo però al momento abbiamo davvero poche informazioni su questo titolo e non abbiamo idea di quando sarà pubblicato. Le uniche cose che sappiamo è che il titolo sarà sviluppato e co-pubblicato dallo studio Saber, e che arriverà sia su PC che su console.

Sfortunatamente queste sono tutte le informazioni che abbiamo al momento ma, se siete davvero desiderosi di scoprirne di più sul gioco, forse presto potrete avere delle novità. Fra solamente ventiquattr’ore infatti si terra il Koch Primetime Show e, con un po’ di fortuna, nel corso della presentazione potreste avere l’occasione vedere qualcosa in più sul nuovo Painkiller.

Painkiller sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, ma al momento non conosciamo ancora un periodo d’uscita preciso. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.