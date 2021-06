Koch Media: svelato il periodo d’uscita di Gungrave G.O.R.E.

Recentemente abbiamo assistito ad un evento targato Koch Media e nel corso della presentazione è stato svelato il nuovo periodo d’uscita di Gungrave G.O.R.E.

Se siete dei grandi amanti degli sparatutto forse vi ricorderete di Gungrave G.O.R.E., il titolo in sviluppo da parte della software house coreana IGGYMOB. Il gioco venne annunciato per la prima volta nel 2019 e originariamente era previsto per il 2020, ma purtroppo poi è stato rimandato a data da destinarsi.

In questi mesi tutti i fan del progetto hanno sofferto a causa della mancanza di informazioni, ma ora sembra che finalmente ci siano delle novità. Questo perché, nel corso della sua ultima presentazione, Koch Media ha svelato il nuovo periodo d’uscita di Gungrave G.O.R.E..

Gungrave G.O.R.E. avrà bisogno ancora di qualche tempo

Per chi non lo conoscesse, Gungrave G.O.R.E. è uno sparatutto action estremamente violento che vanta uno stile che ricorda molto quello degli anime. In origine il titolo era previsto per il 2020, ma ora Koch Media ha svelato che arriverà solamente nel 2022. A quanto pare i fan saranno costretti ad aspettare ancora un po’ prima di mettere le mani sul gioco, ma almeno si ritroveranno con un prodotto più curato.

Queste sono tutte le informazioni che abbiamo al momento ma, se siete davvero desiderosi di scoprirne di più sul gioco, forse presto potrete avere delle novità. Fra solamente ventiquattr’ore infatti si terra il Koch Primetime Show e nel corso della presentazione potreste avere l’occasione vedere qualcosa in più su Gungrave G.O.R.E..

Gungrave G.O.R.E. sarà disponibile nel corso del 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, ma per il momento non conosciamo ancora una data d’uscita precisa. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.