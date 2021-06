Koch Media: annunciato Final Form, un adrenalinico sparatutto in prima persona

Recentemente abbiamo assistito ad uno speciale evento targato Koch Media e nel corso della presentazione è stato annunciato Final Form, un FPS estremamente adrenalinico

Quella degli sparatutto in prima persona è una delle categorie di videogiochi più popolari di sempre e ogni anno i titoli appartenenti a questo genere totalizzano delle vendite da capo giro. Ovviamente gli FPS online competitivi sono quelli di maggior successo, ma anche quelli single player o cooperativi sono molto apprezzati.

Se siete fra quei giocatori che amano combattere da soli o in compagnia di qualche amico, allora presto potrete scoprire il titolo perfetto per voi. Recentemente infatti Koch Media ha annunciato Final Form, un nuovo sparatutto in prima persona estremamente adrenalinico.

Final Form sarà uno dei titoli di punta della nuova etichetta di Koch Media

Final Form (nome non definitivo) è un FPS sci-fi in cui i giocatori vestiranno i panni dell’avatar umanoide di una grande astronave senziente. Il vostro compito sarà quello di combattere una misteriosa piaga inarrestabile e salvare ciò che resta dell’umanità dall’estinzione, e per farlo potrete cooperare con fino ad altri 3 giocatori. Il titolo è attualmente in sviluppo da parte di Reikon Games per PC e Console, e rappresenta uno dei titoli di punta di Prime Matter, la nuova etichetta di Koch Media.

Queste sono tutte le informazioni che abbiamo attualmente ma, se siete davvero desiderosi di scoprirne di più sul gioco, forse presto potrete avere delle novità. Fra solamente ventiquattr’ore infatti si terra il Koch Primetime Show e nel corso della presentazione potreste avere l’occasione vedere qualcosa in più su Final Form.

Final Form sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, ma attualmente non conosciamo ancora un periodo d'uscita preciso.