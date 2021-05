Koch Media: annunciato l’evento per la Summer Game Fest

Si sta avvicinando la Summer Game Fest, ovvero il festival stagionale dei videogiochi trasmesso interamente in streaming: per l’occasione, Koch Media ha annunciato il proprio evento, che verrà trasmesso insieme a quelli degli altri publisher

Risale a pochi giorni fa l’annuncio delle date del Summer Game Fest. L’edizione 2021 del festival del videogioco trasmesso interamente in streaming avrà inizio in data 10 giugno, appena prima dell’inizio dell’E3. Tra le varie software house e i vari publisher che hanno confermato la loro partecipazione al festival, è stato annunciato recentemente da un tweet dell’account ufficiale del Summer Game Fest che anche Koch Media parteciperà con il proprio evento. Vediamo di seguito quali annunci potrebbero esserci in questo importante evento.

I possibili annunci nell’evento di Koch Media per la Summer Game Fest

Per la precisione, l’evento, chiamato “Koch Primetime”, verrà trasmesso venerdì 11 giugno alle ora 12 PT (alle 21 orario italiano. )Dato il numero di studi e di publisher che sono attivi sotto l’ala di Embracer Group (di cui Koch Media è sussidiara), risulta difficile anche solo farsi un’idea degli annunci che potremmo vedere in questo evento del Summer Game Fest. Solo l’etichetta Koch Media ospita diversi nomi alquanto importanti, tra cui per esempio Deep Silver, Flying Wild Hog, Milestone srl, Fishlab e Volition.

Prendendo in considerazione queste software house, sappiamo che la release di Shadow Warrior 3 di Flying Wild Hog è prevista per quest’anno, così come Chorus di Fishlab, quindi forse i titoli la cui presenza è più probabile sono questi. Due annunci forse più improbabili, ma non affatto impossibili, sono un ipotetico Saint’s Row 5 da parte di Volition (l’ultimo capitolo è uscito ormai diversi anni fa), oppure un ritorno di Dead Island 2, che pare essere in sviluppo presso Dambuster Studios da ormai tanti anni.

In ogni caso, non ci resta che aspettare di vedere l'evento in questione per sapere che cosa ci aspetta.