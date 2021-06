Koch Media: annunciato Encased, un nuovo classic RPG

Recentemente abbiamo assistito ad uno speciale evento targato Koch Media e nel corso della presentazione è stato annunciato Encased, un nuovo classic RPG

Oltre vent’anni fa i classic RPG erano una delle categorie di videogiochi più amate dai giocatori, ma col tempo la loro popolarità è diminuita. Negli ultimi anni però, grazie anche al successo di titoli come gli ultimi Divnity e Pillars of Eternity, sembra proprio che il genere stia vivendo una seconda giovinezza.

I fan ormai hanno tantissimi giochi storici con cui divertirsi e a quanto pare presto potranno mettere le mani anche su un titolo completamente nuovo. Koch Media infatti ha recentemente annunciato Encased, un nuovo classic RPG alla Divinity ambientato in un futuro distopico e futuristico.

Encased sarà pubblicato molto prima di quanto pensiate

Encased è un titolo post-apocalittico che non si prende troppo sul serio e che fa ampio uso di quell’umorismo tipico della serie di Fallout. Il gioco è ambientato in un passato non troppo lontano che però è stato fortemente influenzato dalla scoperta di una misteriosa e potente tecnologia. Encased è attualmente in sviluppo da parte di Dark Crystal Games e sarà pubblicato esclusivamente su PC a settembre di quest’anno, cioè fra meno di 3 mesi.

Queste sono tutte le informazioni che abbiamo al momento ma, se siete davvero desiderosi di scoprirne di più sul gioco, forse presto potrete avere delle novità. Fra solamente ventiquattr’ore infatti si terra il Koch Primetime Show e nel corso della presentazione potreste avere l’occasione vedere qualcosa in più su Encased.

Encased sarà disponibile a settembre esclusivamente su PC.