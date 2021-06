Koch Media: annunciato Echoes of the End, un action adventure narrativo

Recentemente abbiamo assistito ad un evento di Koch Media e durante la presentazione è stato annunciato Echoes of the End, un action adventure narrativo

Recentemente abbiamo assistito ad uno speciale evento targato Koch Media dove la compagnia ci ha parlato dei suoi progetti futuri. Ovviamente l’annuncio più grande è stato quello relativo al lancio di Prime Matter, la loro nuova grande etichetta, ma si è parlato molto anche dei giochi. Fra i tanti titoli annunciati da Koch Media durante l’evento era presente anche Echoes of The End (titolo provvisorio), un nuovo action adventure narrativo.

Preparatevi a scoprire l’originale mondo fantasy di Echoes of the End

Echoes of the End è un action adventure in terza persona con una forte componente narrativa ambientato in uno splendido setting fantasy mai visto prima. I giocatori vestiranno i panni di Ryn, una combattente esperta con l’abilità di manipolare e distruggere la materia. Il titolo è attualmente in sviluppo da parte della piccola software house Myrkur Games e sarà pubblicato sia su PC che su console.

Queste sono tutte le informazioni che abbiamo al momento ma, se siete davvero desiderosi di scoprirne di più sul gioco, forse presto potrete avere delle novità. Fra solamente ventiquattr’ore infatti si terra il Koch Primetime Show e nel corso della presentazione potreste avere l’occasione vedere qualcosa in più su Echoes of the End.

Echoes of the End sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, ma per il momento non conosciamo ancora un periodo d’uscita preciso. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.