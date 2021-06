Koch Media: annunciato Dolmen, un nuovo action RPG

Recentemente abbiamo assistito ad uno speciale evento targato Koch Media e nel corso della presentazione è stato annunciato Dolmen, un nuovo action RPG

I titoli del filone Souls di Form Software hanno influenzato molto il mondo dei videogiochi, fino a far addirittura nascere il sottogenere dei soulslike. Questo genere di giochi sono accomunati da alcuni elementi, come ad esempio il rischio di perdere risorse in caso di morte e un sistema di combattimento strategico basato sulla stamina, e negli ultimi tempi sono diventati sempre più popolari.

Se siete degli amanti di questa tipologia di videogiochi allora state per scoprire qualcosa che di sicuro vi intrigherà molto, dato che Koch Media ha recentemente annunciato Dolmen, un nuovo action RPG Sci-fi fortemente ispirato ai soulslike.

Orrori cosmici e morte vi aspettano in Dolmen

In Dolmen i giocatori vestiranno i panni di un esploratore spaziale che sta indagando su dei misteriosi cristalli trovati su un pianeta alieno sconosciuto. Sopravvivere ai pericoli ambientali e alle terribili creature che infestano questo mondo non sarà facile, ma per fortuna avrete a disposizione un’ampia gamma di armi da fuoco e melee con cui difendervi. Il titolo è in sviluppo da parte della software house brasiliana Massive Work Studio e sarà rilasciato per PC e console nel corso del 2022.

Queste sono tutte le informazioni che abbiamo attualmente ma, se siete davvero desiderosi di scoprirne di più sul gioco, forse presto potrete avere delle novità. Fra solamente ventiquattr’ore infatti si terra il Koch Primetime Show e nel corso della presentazione potreste avere l’occasione vedere qualcosa in più su Dolmen.

Dolmen sarà disponibile nel corso del 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.