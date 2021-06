Koch Media, annunciato Crossfire: Legion, un nuovo RTS

Recentemente abbiamo assistito ad uno speciale evento targato Koch Media e nel corso della presentazione è stato annunciato Crossfire: Legion, un nuovo RTS

Quella degli strategici in tempo reale non è una categoria di videogiochi molto popolare, ma nonostante ciò vanta una fanbase estremamente affezionata. Ormai i fan degli RTS sono presenti su qualsiasi piattaforma ma ovviamente la maggior parte di loro preferisce giocare su PC.

Se siete dei giocatori di strategici di lunga data conoscerete sicuramente titoli come Homeworld, Company of Heroes e Dawn of War, e presto potreste avere fra le mani un gioco molto simile. Koch Media infatti ha recentemente annunciato Crossfire: Legion, un nuovo RTS futuristico in arrivo esclusivamente su PC.

Crossfire: Legion sarà un RTS rapido e moderno

Crossfire: Legion è un RTS ambientato in un mondo futuristico non troppo lontano da noi ed è in sviluppo da parte dei creatori di giochi come Homeworld, Company of Heroes e Dawn of War. Il titolo si contraddistinguerà per i suoi combattimenti rapidi, lo stile moderno e la possibilità di personalizzare il vostro esercito con un gran numero di unità diverse. Il titolo attualmente è nelle mani di Blackbird Interactive e Smilegate Entertainment, e sarà pubblicato nel corso del 2022 esclusivamente su PC.

Queste sono tutte le informazioni che abbiamo al momento ma, se siete davvero desiderosi di scoprirne di più sul gioco, forse presto potrete avere delle novità. Fra solamente ventiquattr’ore infatti si terra il Koch Primetime Show e nel corso della presentazione potreste avere l’occasione vedere qualcosa in più su Crossfire: Legion.

Crossfire: Legion sarà disponibile nel corso del 2022 esclusivamente per PC, ma per il momento non conosciamo ancora una data d'uscita precisa.