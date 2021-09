Knockout City: la Stagione 3 in stile glitch

Velan Studio e EA Originals hanno annunciato i dettagli della Stagione 3 di Knockout City, con numerose novità per dodgebrawlers

Tra le strade di Knockout City sbuca un certo Z3R0, riferendo un unico messaggio: “La nostra città, le nostre regole. Avvio della rissa”. La Stagione 3 programmata per quest’autunno in Knockout City porta delle pesanti nuvole che coprono la città, ed uno stile virtualeggiante. Con il nome di H@CKeD, condurrà i giocatori presso una prigione sopra una piccola isola rocciosa. Nonostante la prigione risultasse abbandonata da anni, appare ancora stranamente viva, come se ciò fosse stato causato da qualcuno… o qualcosa. Si introduce inoltre il Brawl Pass, che permetterà di salire di livello o di sbloccare elementi esclusivi. Di seguito è visibile il trailer di lancio:

Il nuovo contenuto di gioco della Stagione 3 di Knockout City

Andiamo dunque a dare un’occhiata alle principali novità di questa nuova stagione del titolo targato EA:

Il Brawl-Pass: Il Brawl-Pass ha 100 livelli con ricompense uniche, sbloccabili quando si finiscono le partite, si guadagnano XP e si completano i Contratti Brawl-Pass. Settimanalmente ci saranno 6 nuovi contratti, ognuno che ricompenserà con un livello Brawl-Pass. Tre di questi sono gratuiti, e altri tre sono Premium. In aggiunta, un settimo Contratto che durerà l’intera Stagione darà livelli Brawl-Pass man mano che si otterranno sempre più XP. Sempre con il Brawl-Pass, saranno sbloccabili undici trasmissioni, chiamate Comunicato dallo Spazio Profondo , giunte direttamente dal DJ sulla Luna. La trasmissione audio darà informazioni su cosa stia accadendo tra il DJ di Radio Pirata ed il misterioso Z3R0.

L'aggiornamento sarà disponibile a partire dal primo pomeriggio di Martedì 5 ottobre.