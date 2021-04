Knockout City: svelati tanti retroscena sullo sviluppo

Velan Studios ha svelato tanti retroscena molto interessanti sullo sviluppo di Knockout City, l’adrenalinico gioco sul dodgeball a cui stanno lavorando

Knockout City è un interessante titolo multigiocatore competitivo sul dodgeball che ultimamente ha fatto molto parlare di se. Il gioco è attualmente in sviluppo da parte di Velan Studios e sarà pubblicato su tutte le piattaforme il 21 maggio da Electronic Arts.

Come potete vedere ormai non manca molto all’uscita del titolo e di conseguenza online iniziano a fioccare un gran numero di informazioni che lo riguardano. Recentemente infatti Velan Studios ha svelato diversi retroscena su Knockout City pubblicando su YouTube un breve videodiario di sviluppo.

Tanti approfondimenti sullo sviluppo di Knockout City nel nuovo video

Gli sviluppatori sono soliti pubblicare diari di sviluppo per rendere partecipi i giocatori dei vari processi creativi che hanno portato alla nascita di un gioco e quello di Knockout City racchiude davvero tanti retroscena interessanti. Inoltre dalle parole degli sviluppatori è possibile anche notare tutta la passione che li ha spinti a portare avanti questo progetto per ben 4 anni. Se siete interessati a dare un’occhiata al video potrete trovarlo in calce qui sotto.

All’interno di questo videodiario vengono trattati diversi argomenti, come ad esempio la creazione delle meccaniche base e del mondo di gioco. Gli sviluppatori però si soffermano molto anche sulla creazione dei brawlers, cioè i personaggi che i giocatori potranno impersonare. Secondo il team tutti i personaggi sono ben caratterizzati e questo permetterà ai giocatori di essere loro stessi oppure impersonare qualcuno che sarebbero voluti essere.

Knockout City sarà disponibile dal 21 maggio per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sull’evento e tanto altro, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.