Knockout City: ecco l’update gratis per next gen

Finalmente Knockout City, il gioco di EA che prende le meccaniche principali del dodgeball e le rende videogioco, è pronto a sfruttare al massimo le console PS5 e Xbox Series X|S grazie all’update per next gen in arrivo il 2 novembre. Nelle impostazioni del titolo i giocatori potranno scegliere tra le modalità prestazioni e qualità, permettendo di raggiungere una risoluzione in 4K fino a 120 FPS.

Tutti i dettagli sull’update next gen di Knockout City

Di seguito possiamo vedere nello specifico la differenza tra la modalità qualità e prestazioni per ogni console:

PS5 : 4K nativo a 60FPS o 1440p (upscaling a 4K) a 120FPS

: 4K nativo a 60FPS o 1440p (upscaling a 4K) a 120FPS Xbox Series X : 4K nativo a 60FPS o 1620p (upscaling a 4K) a 120FPS

: 4K nativo a 60FPS o 1620p (upscaling a 4K) a 120FPS Xbox Series S: 1440p a 60FPS o 1080p a 120FPS

Il team di sviluppo Velan Studios afferma che i giocatori possono aspettarsi una “esperienza grafica più ricca” su PS5 e Xbox Series X|S grazie all’update next gen di Knockout City. “Abbiamo migliorato la nostra illuminazione con la potenza aggiuntiva delle console di nuova generazione, aggiungendo funzionalità come nuove luci di area, luci a sfera, luci di particelle, illuminazione globale migliorata e ombre di luce locali“, ha affermato lo studio. Confermando inoltre che ognuna di queste fonti aggiuntive dà all’ambiente più reazioni al modo in cui la luce illumina i percorsi o proietta le ombre.

Le novità non finiscono qui, anche le texture sono migliorate. Le trame ad alta fedeltà erano precedentemente disponibili solo su PC e Xbox One X, ma con l’aggiornamento si espanderanno su PS5 e Xbox Series X|S. “Questo sottile cambiamento crea un ambiente più realistico, con superfici “toccabili” su cui puoi quasi passare la mano mentre sfrecci dietro al tuo avversario.” Puoi vedere un confronto qui sotto.

