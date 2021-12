Klonoa Phantasy Reverie: Bandai Namco ha rinnovato il trademark, nuovo gioco in arrivo?

Bandai Namco ha depositato un trademark per Klonoa Phantasy Reverie, il che fa sperare in un nuovo gioco della serie platform

Un marchio per “Klonoa Phantasy Reverie Series” è stato individuato nel Regno Unito, scatenando una serie voci su una nuova collezione rimasterizzata o un nuovo gioco. Sono passati più di 10 anni dall’ultima volta che abbiamo visto Klonoa, con l’ultimo titolo lanciato nel 2008 per Wii (si trattava di un remake del primo gioco della serie). Da allora la saga è sparita dai radar, ma sembra che la stessa potrebbe presto fare un ritorno se si vuole credere ai rumor. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Klonoa Phantasy Reverie: non è la prima volta che vengono depositati trademark “a vuoto” ma c’è comunque speranza per un nuovo gioco

Come riportato da VGC, un trademark per la serie Klonoa Phantasy Reverie è stato depositato e appare presso l’Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito e ciò potrebbe far sperare in un nuovo gioco a tema. Secondo quanto riferito, il marchio è stato depositato il 17 dicembre ed è elencato come appartenente a Bandai Namco Japan. L’elenco con il trademark è stato archiviato nella categoria videogiochi, il che dovrebbe eliminare qualsiasi preoccupazione che si tratti di una sorta di programma televisivo o merchandising.

GUYS!! GUYS!! New trademark registered in the UK: "Klonoa Phantasy Reverie Series". Perhaps this is finally Klonoa Encore? Maybe something new? I dunno but HYPE! pic.twitter.com/BjnTnhjabv — 🎄Mushroom 🍄 (Axl Low loving hours) (@mushroom32x) December 18, 2021

È interessante notare che già a settembre è stato depositato un marchio apparentemente correlato a Klonoa. Il marchio è stato depositato in Giappone per “Waffuu Encore” e “1&2 Encore“. Encore è il titolo che Bandai Namco ha usato per la remaster della serie in Giappone negli ultimi anni e Waffuu è lo slogan di Klonoa, portando molti a collegare ragionevolmente i due fatti.

Non è certo la prima volta che negli ultimi anni viene avvistato qualcosa relativo a un remaster di Klonoa. Nel 2019, Bandai Namco ha depositato trademark per Klonoa Encore, Mr Driller Encore, Splatterhouse Encore e Genpei Touma Den Encore. All’epoca non uscì nulla da quei marchi, ma con le successive registrazioni del marchio Klonoa che sono avvenute negli anni successivi, sembra probabile che vedremo presto dei remaster.

Per quanto riguarda i giochi della collezione, sembra che saranno Door to Phantomile e Lunatea’s Veil, rispettivamente il primo e il secondo gioco. Non è chiaro se il primo gioco sarà la versione originale per PlayStation o il remake per Wii, ma l’uso di “1&2 Encore” chiarisce quali giochi sono inclusi.

