Kirby: novità in pentola per l’anniversario?

Sembra che anche per il buon Kirby sia giunto il momento dell’anniversario come dimostra il suo sito “in restauro”

Tra le mascotte di casa Nintendo, Kirby è di sicuro una delle più simpatiche e “coccolose”, anche se quando c’è da menar le mani in Super Smash Bros. è tutta un’altra storia, ed è quantomai opportuno festeggiare degnamente il suo imminente anniversario. A questo ci ha pensato il suo sito ufficiale con una facciata che sembra far sperare per il meglio, ma andiamo con ordine!

Kirby: il trentesimo anniversario è sempre più vicino

Sembra che il sito ufficiale di Kirby stia subendo un particolare momento di restyling viste le frasi in latino che ricalcano La Metamorfosi ed i loghi dell’anniversario del 2012. Questi perfettamente riconoscibili perché, oltre ai numeri, è riportata una copertina di un’edizione per Wii (rimasta inedita in Europa) con alcuni capitoli usciti per Game Boy, NES, SNES e Nintendo 64. Un po’ strano come scelta stilistica non trovate anche voi?

Nato nel 1992 con Dream Land su Game Boy, la simpatica pallina colorata ha saputo conquistare sin da subito tantissimi videogiocatori dell’epoca grazie ad una serie di titoli che mischiavano sapientemente azione, trama, fasi platform ed anche un certo livello di difficoltà del tutto inatteso visto l’aspetto del protagonista e dei suoi nemici.

Per quanto riguarda la casa di Kyoto, al momento, tutto tace, ma è anche vero che, se i fan di Zelda hanno potuto stringere tra le mani la versione rimasterizzata di Skyward Sword, quelli di Donkey Kong sono rimasti a bocca asciutta.

