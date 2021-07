King’s Bounty II: svelati i requisiti della versione PC!

Nelle scorse ore, 1C Company ha rivelato i requisiti minimi e raccomandati per PC di King’s Bounty II, il fantasy ibrido fra RPG e strategico in arrivo il prossimo 24 agosto

Il franchise di King’s Bounty prende vita nell’ormai lontanissimo 1990 e non vede seguiti o nuove iterazioni fino al 2008, quando, ripreso in mano dallo studio russo 1C Company, King’s Bounty: Legends viene alla luce. Il prossimo 24 agosto, invece, uscirà su PlayStation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch King’s Bounty II, per la cui pubblicazione Koch Media ha anche stretto un accordo di co-publishing. Vi abbiamo già ampiamente parlato del gioco nella nostra anteprima dedicata, che potete trovare cliccando qui, quindi non vi tediamo nuovamente con quello che è stato il primo impatto con questo capitolo. Nelle scorse ore, proprio in vista dell’uscita, tramite PC Gamer 1C Company ha svelato i requisiti minimi e raccomandati di sistema per King’s Bounty II.

Non sono poi così particolarmente esosi, dobbiamo dire. Specialmente per quel che riguarda i requisiti minimi, per cui è prevista una i5-4690 o una FX-9370, insieme ad una GTX 970 o una Radeon RX 480. L’innalzamento dei requisiti raccomandati arriva a una i5-7400 o una Ryzen 7 1700X insieme ad una GTX 1060 o una Radeon RX 580. In entrambi i casi dovrete comunque possedere almeno 8GB di RAM. Vediamoli comunque più nello specifico nel prossimo paragrafo.

Vediamo nel dettaglio i requisiti della versione PC di King’s Bounty II

Qui di seguito trovate i requisiti minimi di sistema per King’s Bounty II:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; CPU : Intel Core i5-4690 | AMD FX 9370;

: Intel Core i5-4690 | AMD FX 9370; GPU : GeForce GTX 970 | AMD Radeon RX 480 (4GB);

: GeForce GTX 970 | AMD Radeon RX 480 (4GB); RAM : 8GB;

: 8GB; Direct X : Versione 11;

: Versione 11; Spazio necessario: 20GB HDD.

Qui sotto, invece, trovate i requisiti raccomandati per far girare al meglio King’s Bounty II:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; CPU : Intel Core i5-7400 o AMD Ryzen 7 1700X;

: Intel Core i5-7400 o AMD Ryzen 7 1700X; GPU : GeForce GTX 1060 o Radeon RX 580 (6GB);

: GeForce GTX 1060 o Radeon RX 580 (6GB); RAM : 8GB;

: 8GB; Direct X : Versione 11;

: Versione 11; Spazio necessario: 20 GB SSD.

E questi erano i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di King’s Bounty II. Che cosa ne pensate di questa nuova iterazione della serie? L’avete già provata? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!