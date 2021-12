Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Fatesworn, ecco la data d’uscita

Nelle scorse ore, THQ Nordic e KAIKO hanno annunciato la data d’uscita di Fatesworn, il DLC di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Era il lontano 2012 quando Electronic Arts e 38 Studios pubblicarono, sulle allora console di “attuale generazione” PS3 e Xbox 360, Kingdoms of Amalur: Reckoning, un action-jrpg davvero interessante e sfaccettato, che però non ebbe il seguito previsto e fu un clamoroso flop commerciale. Nel 2018 i diritti del franchise furono acquisiti da THQ Nordic, che ne pubblicò una versione rimasterizzata nel 2020 su PS4 e Xbox One e, nel 2021, su Nintendo Switch. Una remastered piuttosto pigra e priva di mordente e sui cui si era posata fin troppa polvere, ma che ci aveva comunque fatto rimettere mano su una piccola grande perla del passato che, lo ammettiamo, ci era mancata. In occasione dell’annuncio della remastered, THQ Nordic affermò di essere anche a lavoro su un DLC per Re-Reckoning, chiamato Fatesworn.

Nelle scorse ore, proprio il publisher insieme a KAIKO, il team di sviluppo che si è occupato della remastered, hanno annunciato che Fatesworn uscirà ufficialmente su PS4 e Xbox One il prossimo 14 dicembre. Ad un prezzo budget di 19.99€, Fatesworn sarà standalone e sarà compreso anche nella Fate Edition, attualmente sita al prezzo di 54.99€. Con l’occasione, THQ Nordic ha anche pubblicato un nuovo trailer, che vi lasciamo proprio qua sotto.

Kingdoms of Amalur: tutte le novità di Fatesworn, oltre alla data d’uscita

La storia segue nuovamente il Senzafato che si avventura nell’ultima lotta contro i Niskaru e le forze del Caos. Insieme alla nuova mappa, chiamata Mithros (costituita da tundre e caverne) è stata aggiunta anche una nuova città, Crownhold, da esplorare. Oltre a ciò, KAIKO ha disposto 25 nuovi dungeon del Chaos in ciascuna regione del gioco, che creano sfide generate proceduralmente. La Quest principale vi occuperà circa sei ore in totale, ma considerate che il level cap è stato alzato a 50, sono state inserite nuove Carte, missioni secondarie e di fazione, nuovi nemici e ben 21 nuove armi e scudi. Insomma, di roba da vedere ce n’è davvero tanta.

Vi ricordiamo dunque che la data d'uscita di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Fatesworn è attualmente fissata per il 14 dicembre, a meno di due settimane da oggi.