Kingdom Hearts: i giochi della serie arrivano su Nintendo Switch

Ebbene sì: tre titoli della saga Kingdom Hearts arriveranno tramite cloud su Nintendo Switch, leggete quest’articolo per sapere quali

Quella odierna è decisamente una giornata di grosse novità per gli amanti della storica serie Kingdom Hearts che possiedono una console Nintendo Switch. Come forse saprete già il protagonista della serie in questione, Sora, sarà il nuovo combattente dell’ultimo DLC di Smash Bros. Insomma, una novità decisamente gradita e attesa (da anni) dalla community della serie diretta dal visionario game designer Masahiro Sakurai. Tuttavia, le novità non finiscono qui: è stato anche rivelato che tre titoli di Kingdom Hearts arriveranno su Switch, ci riferiamo a Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts JD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts 3 + Re Mind. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Kingdom Hearts: per ora ancora non è disponibile una finestra di rilascio per i giochi della saga su Switch, gli stessi arriveranno tramite cloud

Le date di uscita dei giochi della serie Kingdom Hearts sulla console ibrida della casa di Kyoto saranno annunciate nel prossimo futuro, ha riferito il game director di Smash Bros. Masahiro Sakurai. Sora di Kingdom Hearts è il tredicesimo e ultimo personaggio DLC e uscirà il 18 ottobre, portando il roster finale a 89 combattenti.

The #KingdomHearts games are coming to #NintendoSwitch as cloud versions! – KINGDOM HEARTS – HD 1.5 + 2.5 ReMIX – Cloud Version

– KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version

– KINGDOM HEARTS III + Re Mind Cloud Version pic.twitter.com/ksKjd5jqhz — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) October 5, 2021

“Sapevo che Sora era il combattente più richiesto”, ha dichiarato Sakurai, citando un sondaggio pubblicato quando Super Smash Bros era disponibile Wii U e 3DS. Si è deciso al momento di non rivelare i risultati dello stesso, per non esercitare ulteriore pressione su Square Enix. Sora sarà anche accompagnato da un nuovo stage chiamato Rising Falls, che piomba oltre il castello Hollow Bastion della serie. Sakurai ha recentemente ribadito che l’uscita del personaggio finale concluderebbe lo sviluppo del gioco picchiaduro campione d’incassi targato Nintendo. Per quanto riguarda la serie di Kingdom Hearts, vi abbiamo raccontato qualche tempo fa di cosa ha significato la stessa per la nostra identità da videogiocatori, per saperne di più al riguardo vi consigliamo la lettura di questo speciale. L’ultimo gioco di Sakurai, invece, è stato protagonista di tante nostre guide, vi consigliamo in particolare la lettura di quella sui personaggi migliori del gioco.

