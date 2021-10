Kingdom Hearts: indecisione per un arrivo fuori dal cloud di Nintendo Switch

Dopo l’annuncio dell’arrivo della saga di Kingdom Hearts su Switch, i fan sono rimasti delusi nel sapere che ciò sarebbe stato solo mediante il Cloud Nintendo

Nel corso del mese, ci sono state un sacco di novità per quanto riguarda Kingdom Hearts, anche se non al livello di un nuovo gioco. Tuttavia, i fan sono stati sorpresi positivamente nello scoprire come Sora sarebbe arrivato su Super Smash Bros in veste di combattente nel DLC finale, e Nintendo ha aggiunto a ciò anche la disponibilità nel giocare l’intera collezione di Kingdom Hearts su Switch, tramite il Cloud. Ed è qui che i giocatori hanno in gran parte storto il naso, poiché desiderosi di un port vero e proprio della serie. In risposta a ciò, ci sono le dichiarazioni del producer della serie, Ichiro Hazama, presso il sito Nintendo Life.

Kingdom Hearts su Switch solo tramite cloud?

Quando viene chiesto il motivo per cui Square Enix abbia deciso di rilasciare Kingdom Hearts su Switch attraverso il Cloud, il producer risponde dicendo che è stato piuttosto difficile portare i vari giochi sulla console per una serie di motivi. Tra questi, vi era soprattutto la capacità della memoria, ed il Cloud ha consentito di ovviare a questo problema. Alla domanda su una possibile futura versione nativa, Hazama afferma che Square si trovi ancora “indecisa” a riguardo. Dunque potrebbe anche darsi che, in base al feedback dei giocatori, le prossime scelte dell’azienda possano essere alterate.

Dopotutto, la decisione di Tetsuya Nomura nel portare il gioco sulla console Nintendo è stata presa dopo aver visto e sentito le numerose richieste da parte dei fan; eppure, il producer sostiene che le versioni cloud della serie siano in realtà il modo migliore per fruire dei vari giochi su Switch, ringraziando infine per il continuo supporto. Infine, non è ancora stata confermata alcuna data riguardo l’uscita della trilogia, ma probabilmente non si dovrà aspettare ancora troppo.

