Killer Instinct: Phil Spencer ne suggerisce il ritorno

L’istinto incline all’omicidio può sperare di tornare: Phil Spencer promette speranzoso un ritorno anche per Killer Instinct… per i fan

Probabilmente quella di Phil Spencer su Killer Instinct è una risposta tipica per gli addetti alle pubbliche relazioni, ma ciò non ci impedisce di riportarla con entusiasmo. Il picchiaduro di Rare, grazie allo star power “in stile Super Smash Bros.” garantito da Arbiter di Halo e Rash di Battletoads, ha goduto di un debutto trionfale su Xbox One. Ora, il capo della divisione gaming di Microsoft ci offre uno sguardo radioso sul futuro del franchise, senza però per questo offrire subito delle garanzie. Si tratta di una dichiarazione promettente, se non per le tempistiche del nuovo capitolo, quantomeno per la sua qualità.

Parole spende Phil Spencer per supportare Killer Instinct

I giochi di rilievo presenti nel sempre più ricco palinsesto di Microsoft sono qualcosa che Phil Spencer rivisiterebbe molto volentieri, vista la risposta “fantastica” al debutto di Killer Instinct su Xbox One. Il capo di Xbox Game Studios, Matt Booty, ha parlato a lungo con Spencer su quale sia la direzione del franchise. La risposta è semplice: la serie andrà avanti. Tuttavia, è indispensabile trovare “il giusto team” e “la giusta opportunità”: la volontà non manca di certo, ma non per questo potremo aspettarci annunci nell’immediato.

Nel 2019, Matt Booty ha parlato di quanti anni siano passati dalla nascita dell’IP di Rare. Ciononostante, il progetto è nato da un’energia e da una passione indispensabile per il ritorno adeguato di un franchise dormiente. Booty ha concluso sottolineando che un reboot può funzionare solo quando c’è dietro della passione: Microsoft preferisce che siano altri a giocare a freccette con la propria lista di franchise fermi a un binario morto. Spencer ha chiuso il podcast a cui ha partecipato aggiornandoci su Fable 4: il fatto che ora se ne occupi lo stesso team di sviluppo dietro Forza Horizon dovrebbe darci fiducia.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del potenziale ritorno del leggendario franchise? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.