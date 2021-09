Kena: Bridge of Spirits è in arrivo, ecco il trailer di lancio!

In arrivo domani su PC, PS4 e PS5, Kena: Bridge of Spirits è tornato a mostrarsi con uno spettacolare trailer di lancio: vediamolo insieme

Dopo numerosi rinvii e tante preoccupazioni, finalmente ci siamo. Kena: Bridge of Spirits è finalmente pronto per il lancio, previsto per domani 21 settembre su PC, PS4 e PS5, in versione Standard a prezzo budget di 39.99€ e in versione Deluxe a 49.99€. Vi abbiamo parlato di tutto quello che dovete sapere prima di iniziare il gioco in un delizioso articolo, che potete trovare cliccando qui, e la stessa Ember Lab, lo studio di sviluppo di Kena, ha mostrato nei mesi scorsi moltissimi retroscena e dettagli curiosi del gioco. Fra i tanti trailer, i dettagli sul setting e sull’open world e quelli sul character design, l’attesa per questo nuovo action-adventure è salita alle stelle, così come il nostro interesse.

Un’attesa che, come dicevamo in apertura, è destinata a finire nelle prossime ore, quando Ember Lab renderà finalmente Kena: Bridge of Spirits disponibile per l’acquisto. La versione next-gen del titolo metterà a disposizione due opzioni grafiche differenti: Fidelity, a 30Fps e risoluzione 4K nativa, e Performance, a 60fps e risoluzione 4K upscalata. Su PC, invece, il titolo offrirà pieno supporto DirectX 12. L’utilizzo dell’Unreal Engine 4, inoltre, renderà la presenza della Photo Mode, disponibile su tutte le piattaforme, un qualcosa di imprescindibile e accattivante. In attesa del lancio, Ember Lab ha pubblicato un nuovo trailer, che vi lasciamo proprio qua sotto.

Vediamo insieme il trailer di lancio di Kena: Bridge of Spirits

L’avventura di Kena ci porterà in un viaggio alla ricerca di noi stessi. La protagonista avrà l’obiettivo di restaurare l’equilibrio precedentemente presente fra un antico villaggio e l’ambiente che lo circonda, un tempo rigoglioso e fertile. Kena è una giovane Guida Spirituale che, utilizzando il suo bastone e l’aiuto di tutti i piccoli compagni di viaggio che riuscirà a portare con sé, chiamati Rot, dovrà fare affidamento sulle sue capacità e le sue abilità per scoprire segreti, combattere avversari e riportare la terra al suo antico splendore.

