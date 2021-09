Kena: Bridge of Spirits – Ember Lab illustra il character design

Andiamo alla scoperta del processo creativo del character design di Kena: Bridge of Spirits, che ci viene spiegato direttamente dai ragazzi di Ember Lab

In un periodo storico in cui i ritardi, in ambito videoludico, sono oramai all’ordine del giorno, come certificato dai rinvii di Dying Light 2 e Battlefield 2042, c’è un titolo che sembra invece oramai prossimo al debutto ufficiale (nonostante anche lui si stato oggetto di vari slittamenti). Stiamo parlando di Kena: Bridge of Spirits, l’atteso titolo sviluppato da Ember Lab, oramai pronto ad approdare su PS4, Ps5 e PC. E quando mancano oramai pochi giorni al day one, il team di sviluppo ha deciso di condividere alcuni aspetti del processo realizzativo del gioco, illustrando le tappe che hanno caratterizzato il lavoro relativo al character design.

Ember Lab illustra il processo dietro al character design di Kena: Bridge of Spirits

Il team ha discusso la fase creativa all’interno di un post comparso sul PlayStation blog ufficiale, indicando come il design iniziale sia stato affidato a Wanchana “Vic” Intrasombat, che già in passato aveva collaborato con Ember Lab, ma che stavolta ha avuto carta bianca relativamente al progetto, così da mettere in luce il proprio peculiare stile.

Kena, in queste fasi iniziali, aveva un aspetto estremamente giovane, ma gli sviluppatori hanno presto pensato che, dato il ruoli di Spirit Guide che avrebbe dovuto ricoprire nel gioco, tale caratterizzazione non fosse molto adatta, pertanto fu deciso di renderla più adulta.

A realizzare il primo modello in 3D della ragazza è stato Rodrigo Gonçalves, che in seguito alla creazione del prototipo si è dedicato ad un continuo processo di rifinitura, compreso una sperimentazione di varie tecniche in real time, utilizzate per dare vita ad alcuni dettagli, come i capelli. A lui si è aggiunto il veterano dello sviluppo 3D Carlos Ortega.

Tra gli aspetti che Ember Lab ha subito identificato come focale nell’economia della produzione vi è quello legato alle espressioni di Kena: dato che la sua personalità è espressa tramite i movimenti e le azioni, si è capito come il tutto avrebbe avuto bisogno di una profondità elevata, unita ad un ampio raggio di espressività. Proprio per questo gli animatori, durante il processo produttivo, hanno creato una libreria di espressioni e dettagli, come le mani e la posizione dei capelli. Questo ha fornito un strumento in grado di unificare e raffinare rapidamente le animazioni, oltre a conferire una coerenza all’aspetto di Kena per tutta la durata del gioco.

Un gran lavoro è stato richiesto anche dal movimento di capelli e vestiti, il che ha comportato una grande importanza anche per quanto concerne la realizzazione del vento. La protagonista, inoltre, nonostante tutti i personaggi siano influenzati dalla fisica, ha visto ogni sua animazione realizzata completamente a mano.

Prima di salutarvi, e rinnovarvi l'invito a rimanere in compagnia di tuttoteK, vi ricordiamo che Kena: Bridge of Spirits uscirà il 21 Settembre prossimo, su PS5, PS4 e PC tramite l'Epic Games Store.