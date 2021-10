Kena: Bridge of Spirits, ecco le novità dell’aggiornamento di Halloween

Kena: Bridge of Spirits in vista di Halloween regala ai suoi giocatori delle speciali features a tema con un nuovo aggiornamento

Kena: Bridge of Spirits cambia temporaneamente veste grazie a un aggiornamento uscito qualche giorno prima di Halloween. Ember Lab, a pochi giorni dal 31 ottobre, ha deciso di rilasciare (per la gioia dei giocatori del popolare action adventure game) la patch 1.11, con dei nuovi contenuti fruibili nel gioco e nuove personalizzazioni perfette per festeggiare la notte delle streghe in compagnia di Kena e del mondo di cui fa parte. Il gioco è stato rilasciato su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (sullo store di Epic Games) il 21 settembre (e sembra che arriverà anche su Xbox e Switch molto presto).

Cosa sappiamo dell’aggiornamento 1.11 di Kena: Bridge of Spirits a tema Halloween

L’aggiornamento di Halloween di Kena: Bridge of Spirits da una parte coinvolge i Rot, spiritelli nascosti nella vasta mappa che il giocatore deve esplorare: dai dettagli emersi, sono stati aggiunti tre nuovi cappelli speciali per personalizzarli, uno a forma di zucca Jack O’Lantern, uno a punta da strega e uno a forma di pipistrello. Tuttavia, i tre cappelli sarebbero nascosti in tutto il mondo giocabile, e in più saranno disponibili solo fino al 1 novembre. I player, dunque, dovranno darsi da fare in fretta, se vorranno accaparrarsi queste nuove features!

Patch 1.11 is here including improvements to photo mode, auto-save & world map. We've also hidden 3 Halloween hats in the game until 11/01!

– More auto-save slots.

– Photo mode roll.

– World Map can display collected items

Full Patch notes: https://t.co/KvbC7e8W3y

Happy Hunting! pic.twitter.com/qdZUjLF6ck — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) October 27, 2021

Altri updates della patch 1.11 sono l’aggiunta di slot di autosalvataggio, migliorie per quanto riguarda la modalità fotocamera e la correzione di alcuni bug, sia su PC che su PlayStation. Questa prima seasonal feature di Halloween potrebbe portare in futuro a nuove aggiunte ispirate alle festività (magari per Natale?) e addirittura ad un sequel del gioco, visto il successo avuto. Non ci resta che aspettare ulteriori news, che sicuramente non tarderanno ad arrivare.

E voi? Cosa ne pensate? Ricordatevi di seguire tuttoteK per le ultime novità del settore, e per offerte imperdibili su videogiochi e affini visitate Instant Gaming!