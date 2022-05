Kanye West ha proposto l’idea per un gioco a Shigeru Miyamoto

Il progetto di Kanye West, a detta del rapper, sembra aver persino commosso un game designer di Nintendo: nientemeno che Shigeru Miyamoto

Il rapper e fashion designer Kanye West ha annunciato il suo progetto, “Only One”, durante un evento a New York nel febbraio di ben sei anni fa, ma a rendere memorabile questo gioco è il coinvolgimento (tentato) di Shigeru Miyamoto in persona. Il videogioco in questione prende il nome da un brano del 2014 riguardante la sua figlia, North (ci siamo resi conto del gioco di parole “geografico” che ne deriva, ndr) dalla prospettiva della compianta madre del cantante, Donda West. La passione dietro al progetto è già tangibile già dall’entusiasmo dietro l’annuncio: “Sto lavorando a un gioco in cui mia madre raggiunge il paradiso e voglio mostrarlo a tutti.”

“Un gioco I’m-a-let you finish alla fine vien fuori bene, uno fatto di fretta sarà pessimo per sempre”: l’incontro tra Kanye West e Shigeru Miyamoto

Prima di rivelarlo pubblicamente, a quanto pare, Kanye West ha provato a coinvolgere Nintendo parlando proprio con Shigeru Miyamoto. L’ex dipendente di IGN ed attuale produttore Twitch Zachary Ryan ha dichiarato che nel 2016 il rapper ha intervistato il veterano della Grande N in merito a Star Fox Zero a New York. Ryan ha dissotterrato questo aneddoto parlando con un rappresentante del colosso di Kyoto. “Lui [Miyamoto] ha detto che il cantante si è presentato allo stand senza prenotare un appuntamento, richiedendo seduta stante un incontro con il game designer.”

at the end of the story, he nodded and said “it was very interesting.” there was a long pause and he added “it was very moving.” then he laughed REALLY hard and said “Kanye West wanted to make a game with Nintendo” and then, in English, “Wow!” and gave me two thumbs up. — Zachary Ryan (@ZachariusD) May 5, 2022

Proseguendo nel racconto, Ryan parla di come Kanye avesse mostrato il prototipo: nel gioco si prende le redini della madre di West, intenta a raggiungere il paradiso. Rammentando questo bizzarro incontro al rappresentante di Nintendo, Miyamoto ha scosso il capo. L’idea del gioco in sé lo ha pure commosso, ma è stato strano sentirsi proporre l’idea per un’esperienza videoludica da un rapper d’oltreoceano. Trovandolo interessante, il game designer ha dato la sua approvazione per l’idea dietro al titolo alzando i pollici con un inglesissimo “Wow!”. Ryan ha concluso il thread su Twitter scompisciandosi per l’aneddoto incredibilmente dettagliato. Una cosa è certa: mai come ora, il significato di “Nin-ten-do” (“lasciate la fortuna al paradiso”, dal giapponese) è stato tanto letterale!

