Just Dance 2021: disponibile la stagione 3

Ubisoft ha annunciato che la stagione 3 di Just Dance 2021 è finalmente disponibile su tutte le piattaforme e in tutto il mondo

Ubisoft ha annunciato un nuovo aggiornamento di Just Dance 2021 per festeggiare la nuova stagione del gioco. Questa stagione 3 offre ai possessori di Just Dance 2021 canzoni esclusive, accessibili solo tramite Just Dance Unlimited, il servizio streaming di dance-on-demand, e come nuovi contenuti gratuiti, comprese canzoni premium disponibili per un tempo limitato e per competizioni online.

Preparatevi a ballare nel nuovo festival di Just Dance 2021

La terza stagione Festival! è una stagione colorata, basata sul divertimento e la felicità. Vibrazioni estive, cieli blu e sole caldo, tutte condizioni ideali per stare insieme e incoraggiare l’espressione di sé. È tempo di festeggiare chi sei e chi vuoi essere. È il tuo momento di brillare, quindi vai a indossare il tuo miglior look da festival e unisciti alla sfilata. Dall’8 al 22 luglio, questa terza stagione porterà una nuova playlist e due canzoni iconiche tratte da Just Dance 2021, “Don’t Stop Me Now” dei Queen e “Sweet Sensation” di Flo Rida.

Inoltre dal 15 luglio al 5 agosto, la Stagione 3 Festival! rivelerà le 3 nuove canzoni esclusive accessibili tramite Just Dance 2021 con un abbonamento attivo a Just Dance Unlimited. Potrete così celebrare il vostro amore per la danza con tre pezzi pazzeschi:

“ Head and Heart ” di Joel Corry con Mnek, disponibile dal 15 di luglio

” di Joel Corry con Mnek, disponibile “ Intoxicated ” di Martin Solveig & GTA, disponibile dal 22 di luglio

” di Martin Solveig & GTA, disponibile “John Cena” di Sho Madjozi, disponibile dal 29 di luglio

Just Dance 2021 è disponibile ora per PS4, PS5, Nintendo Switch, Google Stadia, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.