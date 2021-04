Judgment: nuovo trailer per la versione next-gen e Google Stadia

È stato rilasciato oggi un nuovo trailer di Judgment, grazie al quale possiamo osservare tutti gli upgrade per questa versione next-gen e Google Stadia

Uscito originariamente nel 2018 in Giappone (nel 2019 per il resto del mondo), Judgment fu il primo videogioco di tutta la saga di Yakuza ad ottenere una localizzazione del testo in italiano, come in altre lingue: ciò significava, ai tempi, che ormai la saga aveva raggiunto una fama globale, e quindi fu un grande passo avanti. Come i fan di Yakuza ben sapranno, oggi è stata lanciata per PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia una versione rimasterizzata di questo spin-off. In concomitanza quindi con quest’uscita, Sega ha pubblicato sui suoi canali ufficiali un trailer di lancio, in cui possiamo vedere tutti gli upgrade dedicati a questa versione next-gen di Judgment.

Le novità visibili nel trailer di Judgment per next-gen

Il gioco chiaramente gode di vari miglioramenti rispetto alla versione uscita originariamente per PS4. Come puntualizzato direttamente da Sega tramite una comunicazione ufficiale:

Judgment sfrutta appieno il nuovo hardware, con una grafica rifinita, 60 fotogrammi al secondo e tempi di caricamento migliorati; inoltre, su queste tre piattaforme, include tutti i contenuti aggiuntivi scaricabili rilasciati in precedenza.

Facendo un rapido paragone tra questo trailer next-gen di Judgment la versione originale, potremo notare che ci sono state delle modifiche che cambiano l’impatto grafico in generale. Ad essere cambiati principalmente sembrano essere l’illuminazione e la palette cromatica, rendendo il risultato finale visivamente diverso rispetto all’originale.

Come ribadisce anche Sega stessa, per coloro che non lo conoscessero, in Judgment vestirete i panni di Takayuki Yagami, un avvocato che si improvviserà detective dopo aver il segreto dietro una serie di omicidi. Oltre ad una trama intrigante, troverete tutti gli elementi tipici della serie Yakuza: violente street fight, missioni secondarie con gli abitanti locali e divertenti minigiochi saranno quindi il vostro pane quotidiano.

