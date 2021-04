Judgment: online sito con countdown, nuovo annuncio imminente?

In giornata odierna è stata rilasciata la versione rimasterizzata di Judgment, e inoltre è stato messo online un inaspettato countdown, per cui ci chiediamo quale annuncio ci aspetta

Come era già stato preannunciato, oggi è stata rilasciata la versione rimasterizzata di Judgment, il popolare spin-off della saga di Yakuza, per PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia. Uscito originariamente nel 2018 in Giappone e un anno dopo nel resto del mondo, fu il primo titolo della serie di SEGA ad avere una localizzazione dei testi anche in italiano, come in altre lingue. In concomitanza con l’uscita della remastered di Judgment, il publisher SEGA, insieme agli sviluppatori di Ryu Ga Gotoku Studio, hanno lanciato un sito contenente un countdown: che sia in vista un annuncio imminente?

Judgment Day countdown, che annuncio ci aspetta?

Sul sito si può vedere il countdown al cosiddetto “Judgment Day”, anche se non si sa quale annuncio verrà fatto. Guardando meglio la pagina, noteremo che il countdown terminerà in data 7 maggio 2021: non ci resta che aspettare quella data per vedere cosa verrà annunciato. Al termine del conto alla rovescia, verrà pubblicato un nuovo video che ci deluciderà meglio su quali novità ci aspettano. Il sito è disponibile in inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, cinese (tradizionale e semplificato), coreano e giapponese. Il video che verrà pubblicato sarà in inglese, giapponese, cinese e coreano.

Per chi non lo sapesse, Judgment è uno spin-off della serie Yakuza ambientato a Kamurocho. Vestirete i panni di Takayuki Yagami, un avvocato che si improvviserà detective dopo aver il segreto dietro una serie di omicidi. Oltre ad una trama intrigante, troverete tutti gli elementi tipici della serie Yakuza: violente street fight, missioni secondarie con gli abitanti locali e divertenti minigiochi saranno quindi il vostro pane quotidiano.

Per rimanere aggiornati su Judgment e su tutto il mondo videoludico in generale, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece volete comprare chiavi di gioco a prezzi scontatissimi, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.