Join The Indie: Acer è diventato partner ufficiale dell’evento!

Tramite comunicato stampa, Acer ha annunciato l’avvenuto accordo di collaborazione per la partnership ufficiale di Join The Indie, la fiera tutta italiana di sviluppatori indie

La fiera più importante dell’anno, almeno a livello videoludico, ha appena spento le luci del palco. Stiamo ovviamente parlando dell’E3 2021, che ci ha proposto conferenze ottime come quelle di Nintendo e Xbox/Bethesda ed altre un po’ meno ispirate, come quella di Square Enix. Fatto sta che gli eventi non si stanno ovviamente fermando, nonostante l’arrivo torrido dell’estate. In questi giorni sta infatti andando in onda il Join The Indie, la fiera tutta italiana di sviluppatori indipendenti. E tramite comunicato stampa, Acer ha confermato la sua presenza come partner ufficiale dell’evento.

Tra gli ospiti dell’edizione di quest’anno abbiamo avuto Christian Cantamessa (Red Dead Redemption, Manhunt) e Cristina Nava, Associate Producer di Ubisoft Milan, ma anche Marco Massarutto, Executive & Licensing Manager di Kunos Simulazioni (Assetto Corsa). Dal panorama internazionale invece è arrivato anche Borislav Slavov, il compositore delle colonne sonore di Crysis 2 e 3, Baldur’s Gate 3 e Divinity: Original Sin II. E poi c’è lui, Warren Spector, creatore di System Shock e Deus Ex. Dobbiamo dire altro?

Acer alle spalle di Join The Indie: la parola a Tiziana Ena

Intel e Acer sono diventati partner di questa terza edizione della fiera italiana, sempre più vicini agli sviluppatori grazie alle loro tecnologie d’avanguardia. Tiziana Ena, PBU & Marketing Head di Acer Italia, ha affermato a riguardo:

Siamo entusiasti di prendere parte alla terza edizione di Join The Indie, con i nostri due brand che soddisfano appieno le loro esigenze: Predator e ConceptD, pensati rispettivamente per il mondo dei gamer e dei creator. Oltre ad offrire dispositivi caratterizzati da altissime prestazioni per rispondere ai requisiti degli applicativi professionali, abbiamo recentemente annunciato l’integrazione sui dispositivi ConceptD di SpatiaLabs, innovativa tecnologia sensoriale che permette a sviluppatori e artisti di visualizzare in tempo reale le proprie creazioni a 360 gradi senza dover indossare occhialini e periferiche addizionali. Gli sviluppatori interessati hanno la possibilità di sperimentare questa incredibile tecnologia candidandosi entro il 30 giugno 2021. Tiziana Ena

Join The Indie ha quindi alle spalle quest’anno un’azienda come Acer, uno dei leader della tecnologia d’avanguardia di oggi. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!